El plan de 1,6 millones para acabar con las tuberías de fibrocemento en más de 20 calles de San José y Madre de Dios en Logroño

El Ayuntamiento de Logroño ha anunciado que destinará un total de 1,6 millones de euros hasta el año 2029 para ejecutar un ambicioso plan de actuación con el que sustituirá las tuberías de fibrocemento en más de una veintena de calles. Las vías afectadas se sitúan principalmente en los barrios de San José y Madre de Dios, además de en puntos estratégicos como Avenida de la Paz y Vara de Rey, algunas de las zonas que más problemas de suministro soportan.

El concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha informado este miércoles que "se ha dado por bueno un plan de actuación para llevar a cabo unas mejoras en las redes de distribución del agua en la ciudad de Logroño".

Tubería en la calle Beatos Mena y Navarrete de Logroño

Un problema endémico con los días contados

El concejal ha explicado que la modernización de las redes es una prioridad para el equipo de Gobierno, ya que en la ciudad todavía quedan más de 80 kilómetros de redes de fibrocemento. La falta de una estrategia clara había provocado que las renovaciones se realizaran "de una forma no programada y no consensuada con los técnicos". Este nuevo enfoque busca ordenar las intervenciones y atajar un problema estructural. "Si no hacíamos un plan de actuación serio y riguroso para poder llevar a cabo unas actuaciones ordenadas, nos encontrábamos con esa tesitura", ha detallado el edil.

Aseguramos a los barrios de San José y Madre de Dios el suministro continuo del agua potable" Jesús López Concejal de Medio Ambiente

Este plan de choque persigue varios objetivos clave. Según López, con él se busca, en primer lugar, "aseguramos a los barrios de San José y Madre de Dios el suministro continuo del agua potable, un bien que es necesario y que es de derecho". Además, permitirá "evitar molestias por cortes puntuales que en ocasiones cuando se producen roturas de tubería sufren los ciudadanos" y eliminar los "costes de reparaciones que no conducen a nada". También se optimizará el trabajo del personal de Aguas.

Dignificamos la calidad de vida de dos barrios que necesitan de estas renovaciones" Jesús López Concejal de Medio Ambiente

Sobre todo, el concejal ha subrayado el impacto social del proyecto: "Y fundamental, dignificamos la calidad de vida de dos barrios que necesitan de estas renovaciones y que durante muchos años están sufriendo continuas incomodidades y roturas en las tuberías de agua". Jesús López ha asegurado que el consistorio tiene un conocimiento exhaustivo de las actuaciones. "Tenemos muy claro cómo hacerlo, tenemos de hecho perfectamente definidas todas las calles con todos sus diámetros de las tuberías que tenemos que cambiar", ha sentenciado.

Las calles y puntos críticos afectados

El plan incluye una larga lista de calles en los barrios de San José y Madre de Dios. Entre ellas se encuentran Doce Ligero, Ateneo Riojano, Beato Berrio Ochoa, Beatos Mena y Navarrete, Cervera, Cigüeña, Escuelas Pías, Esteban Manuel Villegas, Luis de Ulloa, Madre de Dios, Manzanera, Oyón, Río Oja, San José de Calasanz, San Matías, San Millán, San Prudencio, Senado, Plaza Fermín Gurbindo y Plaza Maestro Lope.

Además, el proyecto abordará dos puntos críticos por su alta densidad de viviendas. Uno es la Avenida de la Paz, "una de las más importantes de la ciudad", y el otro es el tramo de Vara del Rey entre Avenida de Solidaridad y Pío XII, una zona "que está muy delicado y en el que hemos tenido dos o tres roturas en este último año y medio", ha especificado López.

Ejecución por fases hasta 2029

El plan de choque plantea la redacción de un único proyecto que englobe todas estas actuaciones durante el año 2026. Posteriormente, se licitará en lotes para poder ejecutarlo en los tres años siguientes, con una inversión de medio millón de euros con cargo a los presupuestos de 2027, 2028 y 2029. López ha insistido en que la planificación se hará de forma que "las molestias hacia la ciudadanía sean las menos posibles". Con ello, ha finalizado, "conseguiremos que esta zona de la ciudad quede libre de tuberías de fibrocemento y por ello quede libre de posibles roturas".