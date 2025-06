Llega el verano, las vacaciones y todos tenemos ganas de quedar con los amigos a tomar algo o ir a cenar con tu familia al bar de abajo. Para el sector, según datos de Hostelería Riojana, entre los meses de junio y finales de septiembre, la época del año supone alrededor de un 60% de la facturación anual.

Es, sin duda, el momento del año más importante. Alrededor de 850.000 turistas llegaron a La Rioja en 2024, tan solo en el mes de agosto hubo más de 110.000 ocupaciones hoteleras, lo que supone el impulso económico más relevante para los más de 1.500 establecimientos hosteleros activos. Muchos de ellos pequeños negocios de carácter familiar que forman parte esencial de la vida social riojana.

El perfil del trabajador que buscan bares y restaurantes para este verano en La Rioja: "Su primer empleo"

las terrazas son la clave de muchos locales

Paco Martínez Bergés, presidente de Hostelería Riojana, nos explica el importante papel que juegan las terrazas en esta época. En verano, cuatro de cada cinco euros recaudados se facturan fuera del local.

Sin embargo, este momento es también un quebradero de cabeza para dueños de bares y restaurantes. Y es que, hay que sumar la nueva normativa de terrazas. En estos momentos se encuentra en el periodo de alegaciones, el cual termina el 26 de junio y después, tal y como prevén desde Hostelería, podría ponerse en marcha en octubre.

¿Qué supone esto? Se reducirá en una hora, de las 02:00 a la 01:00 de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de fiesta. ¿Entre semana? Deberán cerrar a la media noche. Esto hace que en verano, tal y como asegura Martínez Bergés, se pueda dejar de crear más de 200 puestos de trabajo.

el perfil no deseado por el sector

España mantiene su récord como el país con más bares del mundo, con una media de 3,4 por cada mil habitantes. En La Rioja, esa cifra se eleva hasta los 4,2, lo que confirma la fuerte implantación del sector en la región.

Las previsiones para 2025 apuntan a un crecimiento más moderado, en torno al 4%. Sin embargo, el sector afronta desafíos importantes como es la necesidad de mejorar la estabilidad y formación de sus empleados.

Unos empleados, nos cuenta Paco, que ahora en verano tienen una menor disciplina de trabajo. El absentismo laboral es un problema que se incrementa una vez llega el calor a La Rioja: "No buscamos gente que quiera tener su primer empleo sin formación alguna, queremos profesionales. Pero es que ya no es solo este el problema. El absentismo de los empleados ya en plantilla se multiplica ahora en verano".

Y es que, dicha disciplina de esfuerzo que comentábamos, parece haber desaparecido: "Trabajan un día, salen de fiesta y como se ha salido el día anterior, mañana no van a trabajar. Y claro, el dueño se encuentra atado de manos porque no le puedes decir de un día para otro que deje de venir y, además, porque no tienes a nadie más. Entonces, vamos sumando problemas".