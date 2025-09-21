Nada hacía pensar que era un ‘narcopiso’: Villamedia escondía un importante punto de venta de droga

La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana de Iregua

La Guardia Civil en La Rioja, en el marco de los operativos contra el tráfico de sustancias estupefacientes que se llevan a cabo en la provincia, ha desmantelado un punto de venta de hachís ubicado en el interior de una vivienda de la localidad de Villamediana de Iregua.

Por estos hechos, ha sido detenido el morador de la vivienda, un hombre de 49 años, de nacionalidad española y sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.

vida normal, negocio 'narcopiso'

El detenido había convertido su domicilio en un auténtico centro de distribución de droga, perfectamente camuflado bajo una apariencia de normalidad. Desde allí organizaba y gestionaba encargos de hachís que entregaba bajo demanda, manteniendo una actividad de narcomenudeo discreta pero constante.

Los pedidos superaban con creces el simple trapicheo al por menor, alcanzando cantidades que revelaban un nivel de distribución de mayor entidad.

La actuación se inició tras conocerse la posible existencia de un inmueble utilizado para el menudeo de sustancias estupefacientes en una de las calles de la localidad.

A partir de ese momento, los agentes pusieron en marcha un operativo específico y establecieron discretos dispositivos de vigilancia, que permitieron verificar y confirmar la actividad ilícita desarrollada en el lugar, al que acudían diariamente consumidores procedentes de Logroño y de otras localidades cercanas.

COMPRADOR detenido: la razón

Durante uno de estos controles fue interceptado un comprador, al que se le incautaron 56 gramos de hachís y 100 euros en efectivo. Dado que la cantidad intervenida superaba ampliamente el límite máximo establecido para consumo propio -25 gramos-, se procedió a su detención por un presunto delito contra la salud pública.

Esta actuación precipitó la entrada y registro de la vivienda investigada, donde los agentes localizaron un importante acopio de sustancia estupefaciente: un total de 3.082 gramos de hachís, mayoritariamente en tabletas de 100 gramos, además de balanzas de precisión, utensilios para su manipulación y todo el material necesario para su pesaje, corte y posterior distribución al menudeo.

El detenido, junto con las sustancias intervenidas y las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial. La investigación fue desarrollada por agentes del Área de Investigación de la Compañía de Logroño, con la colaboración de efectivos del Puesto de Nalda.

El desmantelamiento de este punto de venta ha contribuido a reforzar la seguridad y la tranquilidad entre los vecinos y residentes de Villamediana de Iregua.