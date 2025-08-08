COPE
Podcasts
Logroño
Logroño

El Parque del Carmen en Logroño acoge a sus nuevos vecinos

El Parque del Carmen en Logroño cuenta con nuevos vecinos: cinco preciosas crías de pavo real que han nacido recientemente

Los nuevos vecinos del Parque del Carmen en Logroño
00:00
Ayuntamiento de Logroño

Los nuevos vecinos del Parque del Carmen en Logroño

Rocío Ruiz

Logroño - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Según informa el Ayuntamiento de Logroño en sus redes sociales,  el Parque del Carmen cuenta con nuevos vecinos: "cinco preciosas crías de pavo real que han nacido recientemente". 

Sus primeros pasos los están dando en el mismo parque junto a sus progenitores y, una vez vayan ganando en autonomía, "se trasladarán a la granja de La Grajera para que puedan seguir creciendo con mayor libertad y tranquilidad".

Es curioso contemplar cómo la madre protege a sus crías, evitando que sus crías se acerquen demasiado a las verjas y mirando de reojo a quien se acerca demasiado. 

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LOGROÑO

COPE LOGROÑO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 08 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking