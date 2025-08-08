El Parque del Carmen en Logroño acoge a sus nuevos vecinos
El Parque del Carmen en Logroño cuenta con nuevos vecinos: cinco preciosas crías de pavo real que han nacido recientemente
Según informa el Ayuntamiento de Logroño en sus redes sociales, el Parque del Carmen cuenta con nuevos vecinos: "cinco preciosas crías de pavo real que han nacido recientemente".
Sus primeros pasos los están dando en el mismo parque junto a sus progenitores y, una vez vayan ganando en autonomía, "se trasladarán a la granja de La Grajera para que puedan seguir creciendo con mayor libertad y tranquilidad".
Es curioso contemplar cómo la madre protege a sus crías, evitando que sus crías se acerquen demasiado a las verjas y mirando de reojo a quien se acerca demasiado.
