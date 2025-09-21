El obispo de La Rioja bendice el primer mosto: "La uva se tiene que romper, la vida se tiene que entregar"

El obispo de La Rioja, Santos Montoya, ha bendecido el primer mosto ofrecido a la Virgen de Valvanera en el tradicional acto del pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la patrona de la región, un evento central en el día grande de las fiestas de San Mateo en Logroño. Durante el acto, el obispo ha destacado el profundo simbolismo de la vendimia, que va más allá de la simple recogida del fruto. Para Montoya, este gesto representa la unión de lo terrenal y lo espiritual.

Un signo de unidad

El prelado ha descrito la ofrenda como "un signo de unidad que une lo humano y lo divino". En sus palabras, en el vino se conjugan la naturaleza y la libertad, el trabajo y el esfuerzo, pero también los "sinsabores". Por ello, el ofrecimiento es una forma de reconocer que "necesitamos también de una ayuda de lo alto", uniendo así dos realidades que no son incompatibles. Este evento congrega a personas de distintas posturas, con la intención de que "todos cabemos".

Recordando que estas no son solo las fiestas de Logroño, sino las fiestas de la vendimia riojana, Montoya ha hecho un paralelismo con el "lagar místico". Ha explicado que, al igual que la uva, "la vida se tiene que entregar y cuando la vida se entrega por una causa noble, por una causa justa, eso da su fruto". Este símbolo de de unidad y y de ofrecimiento, ha concluido, pretende ser una llamada a "que podamos vivir todos en paz", beneficiándonos de la "entrega mutua".