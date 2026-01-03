Sito Alonso identifica la clave de la derrota de UCAM Murcia y manda un aviso al Gran Canaria

El entrenador de UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha analizado la derrota de su equipo frente a Dreamland Gran Canaria felicitando en primer lugar a su rival. Alonso ha destacado la buena actuación de los canarios, señalando que "han maniatado en algunas situaciones a nuestros jugadores" y han jugado "al límite", algo que el técnico ha elogiado: "A mí esas cosas, la verdad, es que me gustan y hay que felicitarles, lo han hecho muy, muy bien".

Pese a no sentirse cómodos, el equipo murciano encontró "el camino del ataque como salvación" durante la primera mitad, lo que les permitió llegar al descanso con una mínima ventaja. Este resultado, según el técnico, era un golpe para Gran Canaria por "el grandísimo esfuerzo" que estaban realizando en la pista.

La clave del partido: el tercer cuarto

Para Sito Alonso, "el tercer cuarto yo creo que ha sido la clave total del partido". El entrenador ha explicado que el equipo no jugó sus ataques con la "contundencia que habitualmente lo hacemos", lo que generó frustración y permitió que el rival consiguiera una ventaja de "5 o 7 puntos" que les hizo ir a remolque en el marcador.

A pesar del parcial en contra, UCAM Murcia "ha luchado muchísimo" en el último cuarto para reengancharse al partido. El equipo logró ponerse a cuatro puntos en dos ocasiones y tuvo en sus manos un lanzamiento para apretar aún más el resultado con un "triple de Michael Forrest totalmente liberado" que, según el técnico, "era para ponernos a 3 todavía con 50 o 40 segundos por jugar".

No podemos ser nunca nosotros, UCAM Murcia, más blandos que el rival" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Mentalidad competitiva pese a todo

Precisamente por esa capacidad de reacción, Alonso se ha mostrado "contento por la manera de competir" del equipo. Ha subrayado que llegar con opciones al final con individualidades importantes por debajo de su nivel habitual "nos hace ser un buen equipo". Para el técnico, la clave no es el acierto, ya que "ganar cuando haces 16 de 30 en triples, es decir, gana cualquiera", sino "ser competitivo en cada acción del juego".

El entrenador ha insistido en la superioridad física de su oponente, afirmando que han sido "muchísimo más físicos que otros partidos". En ese sentido, ha sido autocrítico con sus jugadores: "No podemos ser nunca nosotros, UCAM Murcia, más blandos que el rival, y no es que hayan sido blandos, es que ellos han estado muy duros".

Esa dureza tiene que ser infinitamente superior a la de ellos, tenemos que hundirlos a nivel físico cuando vuelvan a casa" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

De cara al futuro, el técnico se ha marcado como objetivo "recuperar a esos jugadores que quizá tienen un tono menor" y ha lanzado un aviso para el partido de vuelta. "Simplemente hay que anotarlo y cuando vuelvan a casa esa dureza tiene que ser, vamos, tiene que ser infinitamente superior a la de ellos, tenemos que hundirlos a nivel físico", sentenció.