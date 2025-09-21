Logroño festeja San Mateo: Más de 45 actos para celebrar el día grande

La ciudad de Logroño presenta un extenso programa para el día grande de las fiestas de San Mateo 2025, que contará con más de 45 actos para todos los públicos. La jornada tiene como evento principal el tradicional pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera en el Instituto Sagasta. A este acto se suman otros grandes atractivos como el desfile de carrozas, el concierto de Mikel Izal y el arranque de la feria taurina.

Una mañana repleta de tradición y sabor

La jornada festiva ha comenzado a las 9:00 horas con las tradicionales dianas y una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho en la Plaza del Ayuntamiento. A lo largo de la mañana, se han sucedido los actos religiosos, como la misa solemne de San Mateo en la Concatedral de La Redonda, y una gran variedad de degustaciones gastronómicas organizadas por las peñas, incluyendo el XLIII Certamen de Chuletas al Sarmiento, pinchos morunos, choricillo y zapatillas, entre otros.

Plaza del Ayuntamiento de Logroño: San Mateo 2024

El acto central de la jornada so programa a las 12:00 horas en el Instituto Sagasta, con la celebración de "El pisado de la uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera". Simultáneamente, el paseo del Espolón acoge la XLI Feria Nacional de Cerámica y Alfarería, mientras que los más pequeños pueden disfrutar de un concurso infantil de dibujo en la calle San Matías.

Tarde de toros, música y desfiles

La tarde supone el inicio de la feria taurina de San Mateo, con la [primera corrida de toros a las 18:00 horas, en la que participan los diestros Diego San Román, Fabio Jiménez y Aarón Palacio. A la misma hora, los niños tienen una cita con las Marionetas de Maese Villarejo en la Calle Estambrera. El programa vespertino se completa con más degustaciones y los Conciertos del Parrilla Rock en la Plaza del Parlamento.

Diego Urdiales toreará en San Mateo 2025

A partir de las 20:15 horas, las calles se llenan de color con el esperado Desfile de Carrozas. La noche está protagonizada por la música, con el concierto que ofrecerá Mikel Izal en la plaza del Ayuntamiento a las 22:00 horas, precedido por la actuación de Dollar Selmouni. Además, la programación del Teatro Bretón incluye la obra "Una madre de película", con Toni Acosta.