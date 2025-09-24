Nieve inesperada en la cima de San Lorenzo: El frío se adelanta a septiembre

Durante la madrugada de hoy, los termómetros en distintos puntos de La Rioja han alcanzado mínimas cercanas a los 7 °C, con sensación térmica alrededor de 5 °C.

Además, en localidades de la Ibérica riojana, se han registrado heladas débiles o escarpes con escarcha, especialmente en zonas altas y valles poco ventilados.

Este enfriamiento coincide con una masa de aire más fría y clara, lo que ha permitido cielos algo más despejados durante la madrugada, favoreciendo las bajas temperaturas que, en contraste, durante el día se prevén máximas en torno a los 18–19 °C para Logroño.

La temperatura mínima de 7 °C de esta madrugada está por debajo de las medias de septiembre en La Rioja, donde comúnmente se registran mínimas en torno a los 11 °C.

En la cima del Monte San Lorenzo, la cumbre más alta de La Rioja (2.271 m), en la Sierra de la Demanda se ha registrado una nevada pasajera esta noche, dejando un manto blanco sobre rocas y senderos.

Nieve inesperada en la cima de San Lorenzo

En TIEMPO EN LA RIOJA

En La Rioja vamos a tener un día con bastante nube baja, incluso con bancos de niebla en la sierra, pero poco a poco se irá despejando y al final del día el cielo quedará más limpio.

El viento soplará de norte y noroeste, flojito en general, aunque con algún momento algo más molesto.

Las temperaturas mínimas han bajado, sobre todo por la mañana temprano, y en zonas de montaña ha helado de forma ligera. Las máximas, en cambio, apenas cambian.

Por ciudades, en Calahorra los termómetros se moverán entre 9 y 19 grados; en Haro, entre 6 y 18; y en Logroño, de 7 a 18.

Aquí : Cámaras Web de La Rioja