COPE
Podcasts
Logroño
Logroño

Un misterioso olor a gasoil pone en alerta a los vecinos de Logroño

Un vertido de combustible en la red de saneamiento moviliza a los servicios de emergencia en Logroño, aunque el Ayuntamiento confirma que no existe riesgo para la población

Dieciséis vecinos de un edificio de Logroño trasladados al San Pedro por intoxicación de monóxido por un incendio

Bomberos

Álvaro de los Ríos

Logroño - Publicado el

1 min lectura

La tranquilidad de Logroño se ha visto alterada durante la noche de este lunes, 22 de diciembre. Alrededor de las ocho y media de la tarde, numerosos vecinos comenzaron a percibir un fuerte olor a gasoil en diversas áreas de la ciudad, con especial intensidad en la avenida de Colón. La preocupación generó múltiples llamadas al servicio de emergencias SOS Rioja.

Tras recibir los avisos, los bomberos de Logroño se desplazaban a la zona confirmando el origen del problema, un vertido de gasolina en la red de saneamiento. Aunque todavía se desconoce quién ha sido el responsable y cómo se ha producido, el combustible se extendía por las alcantarillas, provocando que el olor llegara hasta el interior de algunas viviendas.

Un amplio dispositivo de seguridad

Para atajar la situación, se activaba de inmediato un operativo de emergencia que ha incluido a los bomberos, el servicio municipal de aguas y otros equipos especializados. Los trabajos se prolongaron durante varias horas hasta que, cerca de las once de la noche, el Ayuntamiento de Logroño ha comunicado que la situación estaba controlada.

Como medida de contención, los equipos han aplicado productos de dilución en el área afectada. Este tratamiento de limpieza química buscaba neutralizar el vertido y evitar que causara daños mayores en la red de alcantarillado aguas abajo.

Sin riesgo para la población

Fuentes del Ayuntamiento han querido tranquilizar a la población, asegurando que el vertido no era peligroso ni inflamable. De este modo, se ha descartado por completo cualquier riesgo de explosión o intoxicación para los ciudadanos.

A pesar de que no existía peligro, los bomberos han emitido una serie de recomendaciones sencillas para minimizar las molestias del olor en los hogares. Entre ellas, han aconsejado ventilar bien las habitaciones, tapar los desagües de cocinas y baños, y cubrir las rejillas de ventilación.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LOGROÑO

COPE LOGROÑO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking