Un misterioso olor a gasoil pone en alerta a los vecinos de Logroño

La tranquilidad de Logroño se ha visto alterada durante la noche de este lunes, 22 de diciembre. Alrededor de las ocho y media de la tarde, numerosos vecinos comenzaron a percibir un fuerte olor a gasoil en diversas áreas de la ciudad, con especial intensidad en la avenida de Colón. La preocupación generó múltiples llamadas al servicio de emergencias SOS Rioja.

Tras recibir los avisos, los bomberos de Logroño se desplazaban a la zona confirmando el origen del problema, un vertido de gasolina en la red de saneamiento. Aunque todavía se desconoce quién ha sido el responsable y cómo se ha producido, el combustible se extendía por las alcantarillas, provocando que el olor llegara hasta el interior de algunas viviendas.

Un amplio dispositivo de seguridad

Para atajar la situación, se activaba de inmediato un operativo de emergencia que ha incluido a los bomberos, el servicio municipal de aguas y otros equipos especializados. Los trabajos se prolongaron durante varias horas hasta que, cerca de las once de la noche, el Ayuntamiento de Logroño ha comunicado que la situación estaba controlada.

Como medida de contención, los equipos han aplicado productos de dilución en el área afectada. Este tratamiento de limpieza química buscaba neutralizar el vertido y evitar que causara daños mayores en la red de alcantarillado aguas abajo.

Sin riesgo para la población

Fuentes del Ayuntamiento han querido tranquilizar a la población, asegurando que el vertido no era peligroso ni inflamable. De este modo, se ha descartado por completo cualquier riesgo de explosión o intoxicación para los ciudadanos.

A pesar de que no existía peligro, los bomberos han emitido una serie de recomendaciones sencillas para minimizar las molestias del olor en los hogares. Entre ellas, han aconsejado ventilar bien las habitaciones, tapar los desagües de cocinas y baños, y cubrir las rejillas de ventilación.