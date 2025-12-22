Los vecinos desalojados en Cenicero pasan la noche en casas de familiares a la espera de saber si podrán volver a sus viviendas

Las personas desalojadas tras el derrumbep parcial de una vivienda en Cenicero han pasado la noche en casas de familiares o amigos, a la espera de conocer si podrán regresar a sus hogares a lo largo del día de hoy, lunes.

El suceso ocurrió ayer domingo, poco antes de las dos de la tarde, cuando parte de una vivienda se vino abajo en la calle El Olmo número 12. En el momento del derrumbep una mujer se encontraba en el interior del inmueble. Fueron los propios vecinos quienes, sin pensarlo, entraron para ayudarla a salir. La víctima sufrió contusiones leves y fue trasladada en ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde fue atendida.

Al lugar acudieron rápidamente los Bomberos del CEIS Rioja, la Guardia Civil y los servicios de emergencia del Gobierno regional. A su llegada, los efectivos comprobaron que el edificio había colapsado parcialmente y que otras fachadas cercanas presentaban grietas. Por seguridad, se decidió desalojar un total de dieciséis inmuebles, dos de ellos con daños importantes en la estructura.

Durante toda la tarde, los Bomberos trabajaron junto con técnicos del Ayuntamiento de Cenicero y Protección Civil para evaluar los daños y asegurar la zona. La intervención se prolongó durante más de cinco horas.

Este lunes, a primera hora, efectivos municipales, bomberos y técnicos de Protección Civil han vuelto a desplazarse al punto del derrumbep para revisar el estado de los edificios afectados y determinar si los vecinos pueden regresar o si será necesario mantener el desalojo.

Por el momento, la zona continúa acordonada y se pide a los vecinos evitar el tránsito por la calle El Olmo, mientras los equipos técnicos verifican la seguridad de las viviendas.