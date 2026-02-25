COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Mirar el cuadro de la Champions 48 horas antes del sorteo"

Manolo Oliveros repasa todo lo que necesitas saber sobre el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Liga de Campeones que tendrá lugar el viernes. 

LA IMAGEN DEL DIA | 25 FEB 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:54 min escucha

