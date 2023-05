Lorenzo Silva elige Logroño para hacer la primera presentación de 'Púa', su última novela

Mañana miércoles, 10 de mayo, sale a la venta el último libro de un escritor que lleva 25 años novelando como nadie las calles y la historia criminal de nuestro país, y que en su último thriller se adentra en el alma de quienes tomaron parte en la guerra sucia contra el terrorismo que se libró en ciudades a uno y otro lado de una frontera que podría ser la de cualquier Estado. De hecho, el propio autor advierte en el prólogo que cualquier parecido de esta trama con la realidad que puede llevar al lector a establecer ciertos paralelismos con la historia reciente de nuestro país, es mera coincidencia.

Audio









La novela de la que te hablo se titula 'Púa' y su autor, que este jueves la presentará personalmente en el espacio cultural 'Santos Ochoa' de Calvo Sotelo a las siete y media de la tarde, es nuestro siempre admirado Lorenzo Silva, con quien hemos tenido ocasión de conversar telefónicamente este 9 de mayo en COPE Rioja.





«Púa, soy yo. Me queda poco. Te necesito.»

Con este mensaje inesperado, el pasado vuelve para sacudir la vida de un antiguo agente secreto cuando ya no tiene el escudo de su organización. Participó en la guerra sucia del Estado, convencido de su causa: la defensa de una sociedad democrática y de las víctimas inocentes contra la violencia terrorista. Pero el tiempo ha pasado, no todo salió bien y la justificación es muy lejana, mientras que él ya no puede abandonar el lado oscuro. La críptica comunicación que acaba de recibir lo reclama de nuevo. Postrado en el hospital, Mazo necesita que su antiguo camarada Púa le ayude en una misión muy personal que él ya no puede asumir. Su hija corre peligro y tiene que alejarla de la vida que lleva y de quienes la rodean, cueste lo que cueste. Sólo alguien como Púa es capaz de llegar hasta el final para lograrlo. La llamada de su amigo lo devuelve a los días en el filo, la memoria de sus actos y las sombras de su propia naturaleza.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Se trata de un thriller magistral sobre la condición humana. 'Púa' viaja al corazón del verdugo y profundiza en el efecto vital irreversible que conlleva traspasar los límites.

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) es uno de los grandes referentes de la literatura contemporánea y sus novelas policiacas e históricas suman más de dos millones de lectores. Ha escrito, entre otras, La flaqueza del bolchevique (finalista del Premio Nadal 1997), Carta blanca (Premio Primavera 2004), Recordarán tu nombre o su reciente Castellano.

Es autor del libro de viajes Del Rif al Yebala (Premio Algaba de Ensayo). Suya es también la exitosa serie protagonizada por los investigadores Bevilacqua y Chamorro, de la que El mal de Corcira es la última entrega, tras El alquimista impaciente (Premio Nadal 2000) y La marca del meridiano (Premio Planeta 2012), entre otras. Junto con Noemí Trujillo, firma una serie policiaca que consta ya de dos entregas, Si esto es una mujer (2019) y La forja de una rebelde (2022).