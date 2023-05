El Ayuntamiento de Logroño ha presentado este 15 de mayo su cartel oficial de las fiestas patronales de San Bernabé 2023, que se celebrarán del 8 al 12 de junio próximos, obra de la diseñadora local Marina de Pablo Ochagavía, ganadora de las seis propuestas peresntadas.

La obra, que ha presentado la propia autora junto al concejal de Festejos, Kilian Cruz-Dunne, es una ilustración que representa algunos de los elementos más representativos de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional, como son el pez y la jarra de vino sobre un fondo de ramas de boj, arbusto con el que se forma el tradicional arco de san Bernabé, elementos tradicionales de las fiestas patronales.









Cruz ha subrayado que este cartel "se convierte en la mejor tarjeta de presentación de las fiestas de San Bernabé, de Interés turístico Nacional, en unos días en los que Logroño rememora su historia y su tradición, recibiendo al mismo tiempo un buen número de turistas como lo vienen haciendo a lo largo de los últimos meses".

En total, esta imagen va a servir para la impresión de 2.500 carteles que se distribuirán por toda la ciudad, además de incluirse en la portada de 80.000 programas generales de los actos festivos y otros 20.000 programas infantiles.

Por su parte, la autora del cartel no ha ocultado su alegría "tras haber recibido la noticia de que mi cartel había sido el seleccionado para representar las fiestas patronales de mi ciudad; son muchos los trabajos que he realizado a lo largo de los 21 años de profesión como diseñadora gráfica, pero éste me hace especial ilusión".