La Copa del Rey regala una inolvidable tarde navideña de fútbol en Las Gaunas

La Real Sociedad se clasificaba para octavos de final de la Copa del Rey este miércoles, al derrotar por 0-1 a la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas, un estadio que ha vuelto, muchos años después, a vestirse de gala para un partido "grande" aunque sin que el equipo riojano llegara a tener opciones y con el vasco haciendo prácticamente lo justo para ganar.

No obstante, la Real pudo llevarse un marcador más amplio, pero acusó el desacierto de los delanteros donostiarras, que no llegaron a hacer que el dominio en el campo les diera tranquilidad en el marcador; el Logroñés, por su parte, consiguió competir y no quedar en evidencia ante un rival temible, pero poco más porque casi nunca pudo marcar.

La Real Sociedad se mantuvo "contemplativa" muchos minutos pero incluso en esos momentos Sorloth "asustó" en varias ocasiones; aunque fue Robert Navarro el que supo culminar otra de las llegadas de su equipo al área riojana y con ella sentenció la eliminatoria. La UD Logroñés saltó al césped dispuesta a plantar cara a un equipo de Primera y contribuir a la fiesta en la grada, con 15.000 aficionados riojanos y unos 4.000 de la Real; aunque los riojanos no tuvieron el balón en esa fase inicial lograron contener a su rival a base de robar balones en el medio campo y lanzar pases largos, con los que tampoco creó peligro.

?? ¡???? ???????? de un partido que entra de pleno en nuestra historia blanquirroja! ???



Lo vivido esta noche en Las Gaunas ha sido indescriptible. ¡????.?????? ??????????????, porque esto sin vosotros no hubiera sido posible. ¡Gracias por sentir el #EspírituBlanquirrojo! ???? pic.twitter.com/BFTNmuieUZ — UD Logroñés (@UDLogrones) January 4, 2023





Poco a poco la Real Sociedad comenzó a tener más presencia en el campo de la UD Logroñés, y en el minuto 15, Álex Sorloth, tuvo una ocasión muy clara para poner el 0-1 en el marcador, pero su disparo cruzado, desde dentro del área, se marchó pegado al palo de la portería riojana. El equipo de Imanol Alguacil siguió presionando para “abrir la lata”, pero ni Robert Navarro, ni Álex Sorloth, ni Illarramendi, estuvieron acertados de cara a portería en sus remates.

Hasta que pasada la media hora de partido, Robert Navarro, después de un pase interior al área blanquirroja, encaró a Gonzalo Crettaz, y con un disparo "sutil", superó al portero argentino y marcó el único gol del choque.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??? POSTPARTIDO | Natxo González tras la cita copera ante la Real:



?? "Satisfecho por cómo hemos competido ante un rival muy fuerte; hemos estado a la altura. Espero que la gente se haya ido con buen sabor de boca: gracias por hacernos pasar este día y ver así Las Gaunas" pic.twitter.com/XjlDFiYpQ5 — UD Logroñés (@UDLogrones) January 4, 2023

La UD Logroñés trató de responder con un remate de cabeza de Doncel dentro del área, después de un centro lejano, pero no tuvo la suficiente potencia y acabó en las manos del portero txurri-urdin, Álex Remiro. Con ese remate murió el primer tiempo que dio paso a un segundo en el que la Real saltó al campo de forma muy diferente a la de antes, con ganas de marcar un ritmo más alto de juego y de darle criterio al balón; además, así evitaba cualquier disgusto ante un Logroñés obligado a arriesgar más.

Con esa dinámica, hubo poco fútbol de ataque y la acción más destacadas fueron, primero, una individual de Sorloth, que después de regatear a varios contrarios, dio un pase atrás en el área riojana, pero el disparo de Diego Rico lo detuvo Gonzalo Crettaz en el minuto 73. Mientras tanto, la UD Logroñés se dedicó a aguantar las embestidas vascas, hasta que a veinte minutos del final su entrenador, Natxo González, dio entrada a su último fichaje, el espigado delantero Jorge Martínez Losa -que procede de la Real y hoy "debutaba" tras un año de lesión- que aguantó más el balón en ataque, pero sin rematar.

¡Muchísimas gracias, @RealSociedad! ?? El placer ha sido nuestro, encantados de que hayáis formado parte de una noche histórica para nuestro club. ????



¡Os deseamos mucha suerte para el resto de la temporada y un buen regreso a casa, a vosotros y a toda la afición realista! ?? https://t.co/pUND9tw4mzpic.twitter.com/XHW16tO5KX — UD Logroñés (@UDLogrones) January 4, 2023

Así el partido acabó con la victoria mínima de la Real, que con lo justo despertó al Logroñés de su sueño en la Copa del Rey.