La UD Logroñés se despide de la categoría

La SD Logroñés ha perdido frente al Intercity haciendo imposible entrar en el play off de ascenso a Segunda División, mientras que la UD Logroñés ha cerrado la temporada en Las Gaunas con una victoria y el CD Calahorra ha empatado a cero contra el Atlético Baleares.

La SD Logroñés ha caído 1-0 frente al Intercity después de no jugar un gran encuentro, un resultado que hace que el sueño del play off de ascenso a Segunda División, que ya necesitaba casi un milagro, se acabe. El partido no tuvo un buen comienzo para la SD Logroñés porque su defensa Gexan se tuvo que marchar retirado por lesión en el minuto 10. Luego no hubo muchas ocasiones de peligro por parte de ambos equipos hasta que el atacante del cuadro riojano Ángel Sánchez estuvo cerca de estrenar el marcador pero la defensa del Intercity sacó el balón de debajo del larguero.

El equipo de Raúl Llona se salvó en los primeros minutos de la segunda parte, ya que el Intercity anotó el primer gol pero el árbitro lo anuló por fuera de juego. Aunque unos momentos más tarde, el Intercity se volvió a adelantar en el marcador por medio de Miku, y esta vez el tanto si subió al marcador.

La SD Logroñés no pudo remontar el encuentro y el marcador no se movió más, sumando una nueva derrota en este final de temporada, haciendo imposible que acceda al play off de ascenso a Segunda División.





Por otro lado, la UD Logroñés ha vencido 1-0 al Numancia en Las Gaunas en un partido en el que el equipo riojano se ha despedido de sus aficionados y de la categoría en casa, en el que ha sido superior, con numerosas ocasiones y en una de estas, Clau Mendes ha dado los tres puntos a su equipo desde los once metros.

La primera ocasión de peligro fue para el equipo visitante, pero el portero del conjunto riojano Daza evitó que Rubén Mesa adelantara al Numancia en el marcador. El partido estuvo igualado pero sin muchas ocasiones hasta que Doncel tiro bombeado pero el portero rival Ayesa lo detuvo en el minuto 42, y seguido, Schutte cabeceó un saque de córner pero el balón salió desviado.

La UD Logroñés siguió intentando anotar el primer gol del encuentro, y en este caso, Carlos Ramos hizo un disparo lejano pero Ayesa lo detuvo. La insistencia riojana dio sus frutos cuando el colegiado pitó un penalti a favor de la UD Logroñés después de un derribo sobre Clau Mendes, que transformó el propio atacante blanquirrojo, colocando el 1-0 en el marcador.

El marcador no se movió más y la UD Logroñés cierra la temporada en Las Gaunas con una victoria, a pesar del descenso. Por otra parte, el CD Calahorra ha empatado a cero frente al Atlético Baleares gracias a un gran partido del portero Miguel Martínez, que ha evitado los tantos del rival con buenas intervenciones.





El Atlético Baleares fue el primer equipo en crear peligro real pasados los primeros 20 minutos de partido, pero el portero rojillo Miguel Martínez estuvo atento y detuvo un centro envenenado del jugador local Dioni Villalba. Miguel Martínez tuvo que volver a actuar unos minutos más tarde para evitar que Víctor Narro pusiera el 1-0.

Tras el descanso, el Atlético Baleares saltó al campo dispuesto a anotar el primer tanto, pero los disparos de Dioni Villalba y Toni Ramón se marcharon desviados. Otra vez Miguel Martínez fue protagonista con una gran intervención para evitar el tanto de los locales Finalmente, el partido terminó con empate a cero, repartiendo un punto para cada uno, que aun deja con vida al Atlético Baleares.