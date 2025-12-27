COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Lugo reforza o papel da Praza de Abastos como motor do comercio local

A campaña O noso mercado é un agasallo confirma o interese crecente por mercar produto de proximidade no casco histórico nun espazo máis amable e pensado para a veciñanza

O Tenente de Alcalde e a concelleira de Participación e Servizos
00:00
Descargar
Chema Núñez

Rubén Arroxo e Cristina López fan balance de "O noso mercado é un agasallo"

Chema Núñez

Lugo - Publicado el - Actualizado

2 min lectura0:23 min escucha

Un balance que vai máis alá das cifras. A Praza de Abastos e o Mercado Municipal de Lugo veñen de pechar a campaña O noso mercado é un agasallo cun balance moi positivo que confirma unha tendencia á alza no consumo de proximidade e no apoio ao pequeno comercio local. A iniciativa, impulsada pola área que xestiona prazas e mercados do Goberno local, tivo como obxectivo principal incentivar as compras nestes espazos emblemáticos da cidade, especialmente durante o Nadal.

O balance presentado polo grupo de goberno, encabezado polo tenente de alcalde Rubén Arroxo e coa concelleira Cristina López á fronte da área de Participación e Servizos á Veciñanza, deixa cifras claras: máis de 1.000 agasallos entregados e unha facturación superior aos 40.000 euros nos postos da Praza e do Mercado Municipal.

Un modelo de cidade que aposta polo comercio de proximidade

Máis aló dos números, a campaña pon de manifesto un interese crecente da cidadanía por mercar nun entorno próximo, humano e sostible. A Praza de Abastos e o Mercado Municipal consolídanse así como espazos clave para o abastecemento diario, cun valor engadido que vai desde a calidade do produto ata a relación directa cos praceiros e praceiras.

A concelleira Cristina López destacou que a xornada de peche da campaña foi “un dos días de maior facturación de todo o ano”, incidindo en que moita veciñanza escolle estes espazos para facer as compras de Nadal, reforzando así o tecido económico local.

Un casco histórico máis accesible e pensado para mercar

Outro dos factores que xogan a favor desta evolución é a transformación do casco histórico de Lugo nun espazo máis peonil e amable. A redución do tráfico permite facer as compras con calma e tranquilidade, ao tempo que se mantén a posibilidade de acceder rapidamente á zona a través dos aparcadoiros máis próximos para quen precisa facer compras máis áxiles.

Este novo modelo urbano favorece unha experiencia de compra máis cómoda e sostible, reforzando o atractivo da Praza e do Mercado como puntos centrais da vida económica e social da cidade.

Agasallos como incentivo e recoñecemento á veciñanza

Rubén Arroxo e Cristina López na Praza de Abastos de Lugo

Chema Núñez

Rubén Arroxo e Cristina López na Praza de Abastos de Lugo

Durante as mañás dos sábados desde o 22 de novembro, as persoas que realizaron compras superiores a 40 euros puideron trocar os seus tíckets por distintos agasallos, desde cuncas e paraugas ata papeleiras ou plantas de Nadal. Para iso, a área de Participación habilitou un posto específico no horario de apertura da Praza, facilitando a participación da veciñanza.

Unha iniciativa sinxela pero eficaz que, segundo o balance final, cumpre o seu obxectivo principal: dinamizar a Praza de Abastos e o Mercado Municipal e seguir consolidándoos como piares fundamentais do comercio local en Lugo.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking