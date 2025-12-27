Lugo reforza o papel da Praza de Abastos como motor do comercio local
A campaña O noso mercado é un agasallo confirma o interese crecente por mercar produto de proximidade no casco histórico nun espazo máis amable e pensado para a veciñanza
Lugo - Publicado el - Actualizado
2 min lectura0:23 min escucha
Un balance que vai máis alá das cifras. A Praza de Abastos e o Mercado Municipal de Lugo veñen de pechar a campaña O noso mercado é un agasallo cun balance moi positivo que confirma unha tendencia á alza no consumo de proximidade e no apoio ao pequeno comercio local. A iniciativa, impulsada pola área que xestiona prazas e mercados do Goberno local, tivo como obxectivo principal incentivar as compras nestes espazos emblemáticos da cidade, especialmente durante o Nadal.
O balance presentado polo grupo de goberno, encabezado polo tenente de alcalde Rubén Arroxo e coa concelleira Cristina López á fronte da área de Participación e Servizos á Veciñanza, deixa cifras claras: máis de 1.000 agasallos entregados e unha facturación superior aos 40.000 euros nos postos da Praza e do Mercado Municipal.
Un modelo de cidade que aposta polo comercio de proximidade
Máis aló dos números, a campaña pon de manifesto un interese crecente da cidadanía por mercar nun entorno próximo, humano e sostible. A Praza de Abastos e o Mercado Municipal consolídanse así como espazos clave para o abastecemento diario, cun valor engadido que vai desde a calidade do produto ata a relación directa cos praceiros e praceiras.
A concelleira Cristina López destacou que a xornada de peche da campaña foi “un dos días de maior facturación de todo o ano”, incidindo en que moita veciñanza escolle estes espazos para facer as compras de Nadal, reforzando así o tecido económico local.
Un casco histórico máis accesible e pensado para mercar
Outro dos factores que xogan a favor desta evolución é a transformación do casco histórico de Lugo nun espazo máis peonil e amable. A redución do tráfico permite facer as compras con calma e tranquilidade, ao tempo que se mantén a posibilidade de acceder rapidamente á zona a través dos aparcadoiros máis próximos para quen precisa facer compras máis áxiles.
Este novo modelo urbano favorece unha experiencia de compra máis cómoda e sostible, reforzando o atractivo da Praza e do Mercado como puntos centrais da vida económica e social da cidade.
Agasallos como incentivo e recoñecemento á veciñanza
Durante as mañás dos sábados desde o 22 de novembro, as persoas que realizaron compras superiores a 40 euros puideron trocar os seus tíckets por distintos agasallos, desde cuncas e paraugas ata papeleiras ou plantas de Nadal. Para iso, a área de Participación habilitou un posto específico no horario de apertura da Praza, facilitando a participación da veciñanza.
Unha iniciativa sinxela pero eficaz que, segundo o balance final, cumpre o seu obxectivo principal: dinamizar a Praza de Abastos e o Mercado Municipal e seguir consolidándoos como piares fundamentais do comercio local en Lugo.