La concejal del PP Leyre Marcilla denuncia las amenazas recibidas a la Guardia Civil

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alfaro, Leyre Marcilla Martínez, ha confirmado a COPE Rioja que ha puesto una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de su localidad por las amenazas recibidas este lunes, en una carta remitida a su domicilio con el siguiente texto: "Deja de molestar al PSOE y de escribir en redes o iremos a por ti".

La edil explica que cuando fue al buzón y encontró la carta, "la primera sensación fue de sorpresa. Tuve que abrir un par de veces la solapa para creer lo que estaba viendo. Pensaba que estas cosas habían dejado de pasar hace tiempo. Intenté no darle mucha importancia, pero al comertarlo con mis compañeros de grupo, me pusieron en alerta y me dijeron que era mejor publicarlo, denunciarlo públicamente y denunciarlo a la Guardia Civil".

A la pregunta sobre cuál es su estado de ánimo un día después de recibir la carta, Leyre reconoce que está bien. "No creo que esto vaya a suponerme nada respecto a mi actitud ante la política. Voy a seguir defendiendo en lo que creo y lo haré desde la más absoluta libertad. No voy a tener coacción por parte de nadie, vengan las amenazas como vengan o sean como sean. Siempre he hablado con respeto a todo el mundo y no por ello he dejado de trabajar en la política y para mi pueblo. Seguiré ahí, lo tengo muy claro. Esto no va a dejar que yo desaparezca, Seguiré publicando y hablando de lo que creo".

Marcilla se muestra muy agradecida por todas las muestras de cariño recibidas en las últimas horas. "Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha llamado y mandado mensajes. A gente del partido, del Partido Popular en La Rioja y a todas esas personas que me han enviado su apoyo. Muchas gracias a todos", concluye la concejal.