Las conclusiones de la 7ª Conferencia Mundial de Enoturismo de la OMT en COPE: Los retos de Rioja

El enoturismo en Rioja tuvo en 2022 un impacto económico superior a los 155 millones de euros, según la Memoria Anual publicada por el Consejo Regulador, que recoge que Rioja recibió 748.345 visitas el año pasado, un 62,64% más que el año anterior.

Rioja hoy se posiciona como referente y motor de la actividad enoturística en España que el año pasado movió a dos milllones y medio de visitantes.

En COPE te contamos las conclusiones de la 7ª Conferencia Mundial de Enoturismo de la OMT en COPE. Descubre en este programa especial, dirigido por Álvaro de los Ríos, los principales retos de Rioja para los próximos años.

El enoturismo proporciona experiencias únicas y favorece la economía local. Crece el número de visitantes así que la formación de todos aquellos profesionales implicados en transformar la oferta enoturística y rentabilizar la gestión de sus negocios es fundamental. Y de ello se ha hablado y mucho en esta Conferencia.

Sandra Carvao, directora del Departamento de Inteligencia de Mercados y Competitividad de la Organización Mundial del Turismo, ha puesto sobre la mesa en COPE uno de los retos del sector: "Debemos atraer talento".

Paul Wagner, especialista en marketing y enoturismo, que llega a La Rioja desde California, pone en valor en COPE la importancia de 'saber vender bien Rioja'. Sus palabras sientan cátedra porque a Paul Wagner se le considerá el 'gurú' del marketing.

Óscar Checa, responsable de comunicación de Rutas del Vino de España, ha destacado las rutas del vino que ofrece la Denominación de Origen Calificada Rioja.

La cita llega a su fin con la presentación de las conclusiones de la Conferencia, el acto simbólico de "traspaso de ánfora" que anuncia el país que acogerá la próxima edición del encuentro, y un concierto del grupo Fetén Fetén.

La 7ª Conferencia Mundial de Enoturismo de la OMT ha afrontado hoy su segunda jornada de sesiones en Riojaforum. Más de 350 participantes asistieron ayer a la primera jornada a diferentes mesas redondas y debates en los que se analizó la importancia de apostar por la formación y la digitalización en el sector enoturístico.

