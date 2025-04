Javi Nieves, pregonero en Logroño: "En Semana Santa, uno no razona, se deja moldear por el Misterio y la huella espiritual que nace en la infancia"

El periodista Javi Nieves ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Logroño, ofreciendo una reflexión profunda y emocional sobre los misterios de la Pasión, desde el arte de los pasos hasta el papel de la fe en la vida cotidiana.

Durante su intervención, ha destacado la antigüedad de esta tradición en la capital riojana, que se remonta, al menos, al siglo XVI. El comunicador de Cadena 100 agradecía la oportunidad de haber podido conocer en profundidad los pasos procesionales y la historia de las cofradías, y ha definido esta experiencia como un viaje espiritual y sensorial a través del misterio.

El pregonero ha subrayado el poder simbólico de las imágenes, los olores y los sonidos que acompañan la Semana Santa, y cómo dejan una “huella espiritual” en cada persona desde la infancia. “Toda la palabrería del mundo sería insuficiente para explicarlo. Uno tiene que sumergirse en los ritos y dejarse hacer”, aseguraba en su intervención.

A lo largo de su discurso, Javi Nieves ha desgranado algunos de los pasos más emblemáticos de la Semana Santa logroñesa: desde la Entrada de Jesús en Jerusalén en La Borriquita, al que invita a recibirlo como rey de nuestras vidas, hasta la Flagelación, donde recordaba el sufrimiento físico de Cristo y cómo todos estamos simbólicamente “subidos en ese paso” por nuestros pecados.

"Empiezo esta Semana Santa con ventaja, porque he podido adentrarme a fondo en los días santos logroñeses, he decidido apoyarme en sus imágenes. Los pasos de esta ciudad me han impactado profundamente y he podido contemplarlos y pensarlos y rumiarlos. Así que me van a servir para evocar las emociones de esta semana, para reflexionar a sus pies, y ya de paso, aprovecharé para ir dejando alguna recomendación a las cofradías para estos días que vamos a vivir", confesaba el copresentador de "Buenos días Javi y Mar".

"que tengáis una bendecida semana santa"

"Ya va llegando a su fin mi pregón, un pregón con 11 estaciones. Siempre me he preguntado por qué el viacrucis tiene 14 estaciones. Me parece un número poco redondo. A mí me van a salir 12, número más bíblico. Mi número 12 no es muy ortodoxo porque se sale fuera de lo que es un viacrucis y clausura la Semana Santa: la Resurrección.

No nos olvidemos de que no tenemos una religión de muertos sino de vivos. También nosotros estamos llamados a resucitar. A resucitar cada día a la vida de Cristo hasta la resurrección final. Nuestro Dios nos ha abierto el camino de la vida.

Que estos días santos que nos disponemos a vivir no se queden en lo epidérmico, en lo sensiblero, sino que permeen nuestra piel y se infiltren hasta nuestras entrañas. Que al acabar esta Semana no volvamos a diluir nuestra vida en la rutina, sino que el Amor de Dios nos haga resucitar a una vida nueva.

Que todos los días, al levantarnos nos hagamos conscientes de ese amor que nos ha rescatado, y que sepamos tenerlo presente a lo largo del día. Que los que nos rodean vean en nosotros algo distinto. Una nueva vida que antes no estaba ahí.

COPE Javi Nieves, al término del pregón de Semana Santa de Logroño

Convirtámonos todos, especialmente vosotros, cofrades de Logroño, a través de estos misterios, en testigos vivientes de que Cristo ha resucitado. ¡Qué tengáis una bendecida Semana Santa!", terminaba su discurso.

Horas antes de su discurso, Javi Nieves pasaba por los micrófonos de COPE Rioja, para contarnos cómo afrontaba este momento tan especial. "Con ilusión, nervios y mucha responsabilidad", confesaba. Además, ponía en valor la Semana Santa de Logroño recordando que es de Interés Turístico Nacional.

COPE Santiago El Real, Logroño

formación académica vinculada a la rioja

Con una dilatada carrera en el mundo de la comunicación, su formación académica está muy ligada a La Rioja. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, además de haber realizado varios seminarios en la Universidad de La Rioja como "Política Europea: El futuro de Europa" o "Pensamiento Crítico".

su compromiso con la sociedad

El comunicador de Cadena 100 es conocido también por haberse comprometido con diversas causas solidarias. Su inmersión en el concierto "Cadena 100 por la paz", un concierto solidario a beneficio de Manos Unidas. Desde que se le presentó esa idea, asegura el comunicador, querían "dar con un lenguaje universal, como es la música, un sí rotundo a la paz".

En un momento de tensión internacional, con diversas guerras en marcha, admitió que hay que unir fuerzas y promover este tipo de eventos, para que la música sea un instrumento que lleve a tener un contexto de paz.

Su compromiso con la entidad Manos Unidas es indudable. Junto a su compañera Mar Amate, han realizado varios viajes a lugares con mucha necesidad. En 2016, por ejemplo, se trasladaban hasta Benín, nación del este de África, para darle los "buenos días" a las niñas, víctimas de abuso y rechazo, acogidas en la Maison du Soleil; y en 2019 volvían a viajar hasta África, esta vez junto a la cantante Rosana, a la localidad senegalesa de Sanghé, para visitar algunos de los proyectos que Manos Unidas lleva a cabo.