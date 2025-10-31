COPE
GASTROCOPE CASTELLÓN | 30 OCT 2025

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la XI Sinfonía de Vinos de Vindicas y la presentación de las jornadas del arroz a banda de GastroGrao.

 Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la XI Sinfonía de Vinos de Vindicas y la presentación de las jornadas del arroz a banda de GastroGrao.  

