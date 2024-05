Tras el incendio Calzados FAL tiene fecha de apertura: Se inaugura la fábrica de Chiruca en Arnedo

Calzados FAL S.A., la empresa detrás de las famosas botas Chiruca, ha puesto ya fecha a la inauguración de la nueva fábrica de Arnedo con la que pretenden remontar tras el varapalo con el que terminaron el 2023.

El año pasado acabó con una mala noticia para Arnedo y toda La Rioja: se quemaba la fábrica Calzados FAL. Los hacedores de las botasChiruca vieron el trabajo de varias generaciones ser pasto de las llamas y a punto estuvieron de no seguir con la fábrica, Carlos Abad, uno de los hermanos al frente de la maquinaria zapatera, nos ha atendido en COPE Rioja: “La tercera generación quiso continuar y decidimos hacer todo lo posible por remontarlo. El día siguiente al incendio se reunió todo el mundo para organizar grupos de trabajo y comunicar que ibamos a seguir adelante. Desde entonces hasta hoy a eso nos hemos dedicado”.





El trabajo desde entonces, 6 meses después, ha tenido varias vertientes. Por un lado, recuperar y reconstruir la fábrica de Arnedo y devolver el trabajo a los empleados que sufrieron un ERTE al no poder continuar con la función principal de la fábrica; por otro lado, se ha puesto el objetivo de seguir trabajando para no dejar de lado a los clientes, “con el seguro va todo bien”, explica Abad, por eso se han permitido priorizar el no perder la cuota de mercado y sacar a su gente del ERTE, al fin y al cabo, “para nosotros lo más importante es nuestro capital humano, desde el primer día que empezamos a movernos para las fabricaciones, empezamos a sacar gente. De las 120 personas estamos 98 trabajando, los que quedan son gente que está de baja o personas más mayores”.

“Estamos fabricando los mismos pares sin fábrica que los que fabricábamos con fábrica”

Las cosas van al ritmo esperado y las fabricaciones las continúan haciendo con su personal y en distintos sitios, Abad asegura que el nivel no ha bajado y que se fabrican “los mismos pares que cuando teníamos la fábrica”. Eso sí, siempre gracias a los clientes y proveedores que les han echado una mano importante.

Se está cumpliendo el calendario, a 6 meses del incendio ya se ha terminado de desescombrar todo y ya se están realizando las mediciones topográficas para comprobar que lo que ya se ha aprobado con el arquitecto se puede realizar y la idea es que “el mes que viene queremos poner los cimientos”. Para finales de 2024 estarán las naves construidas “en vacío, sin la maquinaria”. Y próximamente, cumpliendo con los 60 años de la historia de Calzados Fal, la inauguración.

“Será el próximo 5 de abril”, es la fecha elegida. Cumplir con esa fecha es importante porque se espera que la inauguración se produzca coincidiendo con el aniversario de la empresa y de 6 décadas de trabajo.