La Guardia Civil investiga para esclarecer lo ocurrido en una pelea en Arrúbal con dos heridos por arma blanca

La Guardia Civil está investigando en estos momentos para intentar esclaracer lo ocurrido en una pelea, que habría tenido lugar esta pasada madrugada en la localidad de Arrúbal, y que se ha saldado con varios heridos, al parecer dos de ellos por arma blanca.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, tras las publicaciones en varios medios regionales, referida a una pelea multitudinaria que se habría producido esta pasada madrugada en una zona del Polígono industrial de El Sequero, en el término municipal de Arrúbal.

La pelea -entre dos grupos de personas que podrían pertenecer a dos grupos de moteros- habría terminado con varios heridos de diversa consideración, tres de ellos de mayor gravedad, sobre todo dos que habrían sufrido heridas de arma blanca.

Sin que por el momento se conozca el origen de la pelea, las informaciones publicadas apuntan a que los hechos habrían ocurrido tras la celebración, en principio sin incidentes, de un evento solidario en la zona.

Lo que se indica es que, aparte de los heridos por arma blanca, "sí que la pelea tuvo momentos de gran tensión y violencia, ya que, de acuerdo con lo publicado, algunos de los implicados portaron en algún momento otro tipo de elementos como palos o incluso bates de béisbol".