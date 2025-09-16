Un grupo de jóvenes borrachos siembran el pánico en Nalda: Un vecino de Logroño denunciado por portar y exhibir una pistola de aire comprimido

La Guardia Civil denuncia a un vecino de Logroño por portar y exhibir una pistola de aire comprimido en Nalda

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de Navarrete, han tramitado la correspondiente acta de denuncia por infracción grave a la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana contra un joven de 25 años, residente en Logroño, tras ser sorprendido en la vía pública portando y exhibiendo una pistola de aire comprimido.

La intervención se inició tras recibirse varias llamadas en la Central Operativa de Servicios (062), en las que se alertaba sobre la presencia de varios jóvenes en una zona de Nalda que, con una actitud sospechosa, preguntaban por casas vacías mientras uno de ellos portaba lo que parecía ser una pistola.

De manera inmediata, varias unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana se trasladaron hasta el lugar de la incidencia, logrando localizar en las calles de la localidad a los jóvenes implicados. Estos se encontraban gritando y presentaban un evidente estado de embriaguez, lo que generó alarma entre los vecinos.

"PARA DISPARAR LATAS"

Durante la intervención, los agentes les practicaron un cacheo superficial, localizando en poder de uno de ellos una pistola de aire comprimido. Al ser preguntados por su comportamiento, los jóvenes manifestaron que utilizaban el arma para disparar a latas y negaron estar buscando viviendas a las que acceder. Según su versión, únicamente "estaban de paso por el pueblo con la intención de pasar la noche y divertirse con la pistola que les fue intervenida".

El Instituto Armado recuerda que, según el Reglamento de Armas, "el uso de estas armas solo está permitido en lugares autorizados, como polígonos, galerías o campos de tiro, así como en espacios adecuados para actividades deportivas". Además, es obligatorio contar con una tarjeta de armas, emitida por el alcalde del municipio de residencia del solicitante, para portar y usar estas armas fuera del domicilio.