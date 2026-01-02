El grito silencioso de Fuenmayor por el vecino asesinado presuntamente a manos de su hijo: Convoca un minuto de silencio

La localidad riojana de Fuenmayor vive hoy una jornada de dolor y consternación. El Ayuntamiento ha convocado este mediodía un minuto de silencio en repulsa por la muerte violenta de un vecino de 54 años, que perdió la vida el pasado miércoles tras ser apuñalado presuntamente por su hijo de 19 años durante una discusión familiar.

El acto de homenaje y condena se convoca frente a las puertas del consistorio, donde vecinos y autoridades van a mostrar su solidaridad con la familia. La convocatoria ha sido organizada en coordinación con la Delegación del Gobierno en La Rioja y el Ejecutivo regional.

Un pueblo en shock

No acaban de creerse lo ocurrido" Alberto Peso Alcalde de Fuenmayor

El alcalde, Alberto Peso, ha reconocido que el municipio sigue “en shock” y que los vecinos “no acaban de creerse lo ocurrido”. Fuenmayor, una localidad de poco más de 3.000 habitantes, se ha visto sacudida por un suceso inesperado y trágico.

La familia, un matrimonio y sus cuatro hijos, entre ellos el presunto autor de los hechos, llevaban unos cinco años viviendo en el pueblo. Según ha informado el alcalde, mantenían una vida “normal” y no tenían antecedentes de conflictos conocidos.

Guardia Civil Un joven de 19 años asesina a su padre tras una discusión familiar

Los servicios sociales del Gobierno riojano ya han atendido a la viuda y a los tres hermanos menores. Todos ellos han sido trasladados a un piso social en Logroño para recibir apoyo y asistencia.

La agresión mortal en el domicilio

Fuenmayor está de luto" Alberto Peso Alcalde de Fuenmayor

El crimen ocurrió sobre las 17:20 horas del miércoles, cuando una discusión familiar en el domicilio derivó en una agresión con arma blanca. Según la Guardia Civil, el joven de 19 años habría atacado mortalmente a su padre en un episodio de violencia doméstica.

Hasta la vivienda se desplazaron agentes de Seguridad Ciudadana, Criminalística y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, además del juez de guardia. El presunto autor fue detenido ese mismo día y trasladado a dependencias policiales en Logroño, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Condena y silencio

Desde el Ayuntamiento de Fuenmayor se ha emitido un mensaje claro de repulsa, pidiendo a los vecinos que se sumaran al minuto de silencio, “condenamos cualquier forma de violencia y pedimos a los vecinos que se sumen al minuto de silencio en memoria de la víctima y en apoyo a su familia”.

El juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones.