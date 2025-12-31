Logroño concede 55 ayudas de 2.000 euros cada una a personas mayores de 85 años

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este martes la adjudicación de un total de 55 ayudas económicas para personas mayores de 85 años. Cada una de estas ayudas cuenta con una cuantía de 2.000 euros, lo que supone un gasto total de 110.000 euros para las arcas municipales.

Según ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno, Celia Sanz, el consistorio creó esta nueva línea de ayudas en 2024. Se trata de "un nuevo recurso para facilitar que las personas mayores puedan permanecer en su entorno natural y familiar al mismo tiempo que se favorece la contratación de personas cuidadoras en este ámbito".

Cooperación y empleo público

En la misma sesión, se ha dado luz verde a la concesión de ayudas para proyectos de Cooperación al Desarrollo. Las entidades beneficiarias han sido Amigos de la Tierra en La Rioja, con un importe de 99.998,94 euros, y la Fundación Promoción Claretiana al Desarrollo, que recibirá una cuantía de 100.000 euros.

Además, la Junta ha aprobado las bases y la convocatoria del proceso selectivo para cubrir una plaza de paisajista en el Ayuntamiento de Logroño. La plaza se cubrirá mediante un funcionario de carrera, reforzando así la plantilla municipal.

Convenio para el servicio de bomberos

Uno de los puntos destacados ha sido la aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja para la prestación del servicio contra incendios y salvamentos. Este acuerdo regula la actuación del servicio de bomberos de la capital fuera de su término municipal. El Gobierno de La Rioja financiará el coste del servicio con 650.000 euros.

El acuerdo comprende la prestación del servicio en más de medio centenar de términos municipales. Entre ellos se encuentran Agoncillo, Albelda de Iregua, Alberite, Arrúbal, Clavijo, Entrena, Fuenmayor, Lardero, Murillo de Río Leza, Nalda, Navarrete, Ribafrecha, Sojuela, Soto en Cameros, Torrecilla en Cameros y Villamediana de Iregua, entre otros.