La ginecóloga logroñesa Ana Gaitero, en la lista Forbes de mejores médicos: "Esto no va de ser hombre o mujer"

La prestigiosa revista Forbes hizo público hace pocos días el listado de los cien mejores médicos de España en todas las especialidades, entre ellos figura la ginecóloga riojana Ana Gaitero, especialista en medicina reproductiva con casi dos décadas de exitosa trayectoria y actual directora de un centro de fertilidad en Madrid.

Ana cuenta en COPE que no ha sido nada fácil lograr este importante reconocimiento. Su sueño de niña era ser médico y lo ha conseguido a base de esfuerzo y sacrificio, sin otros límites ni obstáculos. "Es verdad que después de mucho esfuerzo conseguí ser médico porque era mi ilusión de toda la vida desde pequeña pero tengo muchísimas compañeras mujeres que lo han conseguido conmigo con muchísimo esfuerzo, al igual que los hombres, tengo que decir que en Medicina hay muchísimas más mujeres que hombres".

"Es verdad que es difícil pero no por ser mujer sino porque hay que estudiar y demostrar que lo sabes hacer, esto no va de ser hombre o mujer sino de trabajar cada día", explica.

Dejó La Rioja para estudiar Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Sigue vinculada a su tierra y la recuerda con su mucho cariño y orgullo pero su profesión la mantiene en la capital de España donde ha formado una familia y lidera con trabajo y tesón un prestigioso proyecto profesional que le da muchas alegrías, como el último reconocimiento.

En este sentido, tiene claro su mensaje en un día como hoy. Es importante que una niña, una joven, una mujer, pueda desarrollarse profesionalmente. Para eso, necesita apoyo para que la conciliación sea posible.

"Como persona tienes que elegir al compañero que te apoye y que quiera que tu seas feliz". Así, agradece el apoyo recibido, "he tenido un compañero que me ha apoyado y me ha ayudado, yo he tenido a un compañero que se ha quedado con nuestras hijas cuando yo hacía guardias". "Cuando eliges a un compañero también estás valorando eso, que entienda que también tienes tus objetivos de desarrollarte profesionalmente", nos cuenta.

“No importa si eres mujer o si has nacido en una ciudad pequeña”, puedes hacer lo que te propongas. El esfuerzo y las ganas son la clave, insiste en COPE.

Un grandísimo ejemplo en un día como hoy pero también para que lo recordamos los 365 días del año.

Llegó a Logroño con 2 años porque su familia materna era riojana. Sus sueños se forjaron en La Rioja y viajó a Madrid para cumplirlos.

Actualmente es Directora HM Fertility Center (HM Montepríncipe). Está especializada en medicina reproductiva.