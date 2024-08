Los gatos que se quedan solos en casa ya tienen niñera en La Rioja

En La Rioja, hay más de 56 mil perros, la mayoría, 17 mil, están en Logroño. Eso nos da 1 perro por cada 10 personas. Y en cuanto a los gatos, alguno menos, son algo más de 7 mil 300. Son datos del Colegio de Veterinarios de La Rioja que publicaron el verano pasado… Muchos de estos animales viven en casas, con sus familias que en verano deben organizarse para con sus mascotas. Muchos se los llevan eh, no es raro verlos en las estaciones o en el coche pero otros, no pueden o no tienen espacio allí donde van a de vacaciones. En algunos casos los dejan aquí.

Hablábamos en COPE hace no mucho de esas residencias para mascotas pero son caras y las plazas vuelan como la espuma antes incluso de que muchos empiecen a poder organizarse el verano. Sin embargo, aquí en La Rioja tenemos una alternativa que viene de la mano de Rosa Roldán, adiestradora canina y felina de Perry Gatos y ojo, cuidadora de gatos a domicilio, asegura que “hay gatos que no llevan bien los cambios, son territoriales y cambiar su entorno les supone un inconveniente. Para las familias es complicado cuando necesitan viajar y este servicio nace a partir de ahí”.

Ciudadan de tu gato a domicilio cuando te vas de vacaciones

Los gatos tienen esa fama de no tener apego por sus cuidadores y de ir un poco a su bola pero Rosa asegura que esa mala reputación no corresponde a la verdadera personalidad de los felinos y que “cada gato es un mundo, no son perros pero no son tan independientes como los pintan”. Además los gatos son muy cariñosos y “algunos son auténticas pegatinas, no llevan bien quedarse solos”.





Esta práctica de cuidados a domicilio es todo un voto de confianza y Rosa asegura que fue dificil al principio. Ahora, es todo un respiro para los dueños y un dolor de cabeza menos a la hora de organizar sus vacaciones, “cuando empecé era un servicio muy desconocido pero en EEUU se hacía mucho. Al final muchos clientes han encontrado un respiro”.