Fiestas de Calahorra 2025: Consulta aquí el programa completo

Del 25 al 31 de agosto de 2025, Calahorra vivirá una semana grande repleta de tradición, música y actividades para todas las edades. El chupinazo, que se lanzará el 25 de agosto a las 12:00 horas, dará inicio a unas jornadas cargadas de ilusión y novedades. Este año, los djs Fonsi Varez y Marco SJ pondrán ritmo a las horas previas al inicio oficial de las fiestas.

Música y conciertos en Calahorra 2025

El programa incluye 5 conciertos principales:

Grupo Vértigo (25 de agosto) en la plaza de El Raso.

Homenaje a Mecano “Me cuesta tanto olvidarte” (26 de agosto).

Orquesta La Mundial (27 de agosto).

Orquesta Panorama con su Epic Tour 2025 (29 de agosto, aparcamiento del Silo).

Rasoton Fest con varios DJs (30 de agosto).

Además, se suman actuaciones de la Banda Municipal de Música, el Festival de charangas y el dúo Estallido.

Fuegos artificiales todos los días

Cada noche los cielos de Calahorra se iluminarán con espectáculos pirotécnicos. Destacan la Mascletá del 26 de agosto, el piromusical del 27 en Valvanera, el Correfoc del Casco Antiguo y la traca final del 31 de agosto en la Glorieta de Quintiliano. Teatro Ideal con programación especial

El Teatro Ideal contará con tres citas destacadas:

Se alquila con Andoni Ferreño y Agustín Bravo (26 de agosto).

Tozudo hasta el final, revista cómica de Manolo Royo (27 de agosto).

La noche es comedia con Nacho Guerreros, Macarena Gómez y otros artistas (28 de agosto).

Fuegos artificiales

Festejos taurinos y encierros

Las fiestas incluyen 6 encierros y una feria taurina con tres festejos:

Novillada con Alberto Donaire y Pedro Andrés (29 de agosto).

Corrida de rejones con Sergio Domínguez, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza (30 de agosto).

Corrida de toros con Alejandro Talavante, Sebastián Castella y Octavio García “El Payo” (31 de agosto).

Gorgorito y actividades infantiles

Los más pequeños podrán disfrutar de las aventuras de Gorgorito los días 26, 27 y 28 de agosto en la plaza Diego Camporredondo. Además, habrá gigantes y cabezudos, charangas y espectáculos familiares.

Durante la semana habrá concursos gastronómicos de paellas, pochas, tortillas, lomo con pimientos y patatas bravas, además de degustaciones, vermús musicales, rondas y talleres organizados por peñas y asociaciones locales.

Actos religiosos en honor a San Emeterio y San Celedonio

El 30 de agosto se celebrará la ofrenda floral y las vísperas solemnes, y el 31 de agosto tendrá lugar la procesión y misa en honor a los patronos de la ciudad.