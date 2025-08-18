Fallece una riojana de 54 años en un accidente entre un coche y un camión en la Autovía del Camino en Torres del Río

Una mujer de 54 años, vecina de Logroño, ha fallecido y un hombre de 62 años ha resultado herido tras una colisión que se ha registrado este lunes entre un camión y un coche en la autovía A-12 en Torres del Río (Navarra).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 12.02 horas del lunes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un helicóptero medicalizado y patrullas de la Policía Foral de Seguridad Ciudadana de Estella y de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de Pamplona, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 69,5 de la A-12 (Autovía del Camino de Santiago) cuando un camión ha chocado contra un coche que, por motivos que investiga la Policía Foral, se encontraba detenido en el arcén.

Los servicios de emergencia movilizados no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer de 54 años, conductora y única ocupante del coche, que se encontraba atrapada en el vehículo y ha fallecido en el lugar.

Por otro lado, el conductor del camión, un varón de 62 años, ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella, donde permanece ingresado con policontusiones de pronóstico leve.

El cuerpo de la conductora fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Como consecuencia del accidente, la vía ha permanecido cerrada al tráfico desde las 12.44 hasta las 14.05 horas. Patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral han regulado el tráfico durante la intervención. Efectivos de la Brigada de Atestados instruyen las diligencias del siniestro.