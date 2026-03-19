Luis Casaus y el Teatro de Robres: "Creemos en nuestra gente y en el mundo rural para frenar la despoblación"

El Teatro de Robres es uno de los firmes candidatos a los premios que concede el Gobierno de Aragón a personas, empresas e instituciones que contribuyen a frenar la despoblación. Esta nominación supone un nuevo reconocimiento para la agrupación teatral, que celebra una noticia que, en palabras de su director, Luis Casaus, ha sido una "nueva sorpresa" tras recibir recientemente el diploma de los Altoaragoneses del Año. Casaus ha manifestado que en la compañía "estamos muy contentos" por esta candidatura a unos galardones que, por segundo año consecutivo, premian las buenas prácticas en la lucha contra el reto demográfico.

La candidatura va más allá del reconocimiento a una trayectoria artística; pone el foco en el impacto social y demográfico de su actividad, un aspecto que el propio Casaus ha destacado. El premio valora cómo proyectos como el del Teatro de Robres ayudan a asentar población en núcleos pequeños. La labor de la compañía se ha convertido en un ejemplo de cómo la cultura puede ser un motor de desarrollo y una herramienta eficaz para revitalizar el entorno rural aragonés, en este caso en una localidad como Robres, de apenas 500 habitantes.

Un proyecto de 38 años en el mundo rural

El Teatro de Robres acumula ya 38 años de trabajo ininterrumpido en el medio rural, una trayectoria que, como explica su director, ha llevado a la compañía a grandes escenarios y eventos, pero sin perder nunca su esencia. "Nuestro objetivo siempre sigue siendo el mismo, llevar el teatro no solamente a nuestro pueblo, sino a todo el mundo rural aragonés, fundamentalmente", ha afirmado Casaus. Este compromiso busca garantizar que la población rural disfrute de un "buen teatro, hecho con mucha ilusión y con cierta calidad", combatiendo la idea de que la cultura de primer nivel es exclusiva de los entornos urbanos.

Creyendo en nuestra gente, creyendo en el mundo rural" Luis Casaus Director de El Teatro de Robres

Ainhoa Valladolid Representación de La Celestina

Esta filosofía se fundamenta en una convicción profunda que el director resume de forma clara: "entendemos que la población del mundo rural tenemos las mismas necesidades culturales, estéticas y emocionales que pueda tener el público urbano". Este ha sido el motor que ha impulsado a la compañía durante casi cuatro décadas. El equipo del Teatro de Robres sigue "creyendo en nuestro trabajo y sobre todo eso, creyendo en nuestra gente, creyendo en el mundo rural", ha subrayado Casaus, defendiendo el acceso a la cultura como un derecho universal, independientemente del lugar de residencia de los ciudadanos.

El objetivo final, aunque Casaus lo califica de pretencioso, es asentar población, o como mínimo, ofrecer alicientes para que la gente decida quedarse en su pueblo. "Estamos poniendo nuestro granito de arena para ver si, de una manera o de otra, la población que vive y que se decide por quedarse en su pueblo tenga la oportunidad de disfrutar culturalmente, en este caso, del teatro", ha explicado el director. Esta labor contribuye a mejorar la calidad de vida y el atractivo de las zonas rurales, un factor clave en la lucha contra la despoblación.

COPE El Bandido Cucaracha

El Corral de Comedias, un hito internacional

Uno de los hitos que ha marcado un antes y un después para la compañía y para la propia localidad ha sido la inauguración del Corral de Comedias de Robres. Este espacio escénico, único en su género, "nos ha puesto en el mapa de las artes escénicas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional", asegura Luis Casaus. El impacto ha sido tal que el nombre de Robres resuena con fuerza en los círculos artísticos más importantes del país, atrayendo talento y miradas hacia este pequeño rincón de Aragón.

Hoy en Madrid, en Barcelona, los artistas de primera fila están hablando de Robres" Luis Casaus Director de El Teatro de Robres

El éxito del Corral de Comedias se refleja en el interés que ha despertado entre grandes nombres de la escena española. "Hoy en Madrid, en Barcelona, los artistas de primera fila están hablando de Robes, están hablando del corral de comedias", ha destacado Casaus. Figuras de la talla de Rafael Álvarez 'El Brujo', Pepe Viyuela, la Fundación Siglo de Oro o la Compañía de Antonio Gades ya han pasado por su escenario. La reacción, según el director, es unánime: "todo el mundo se queda impactado de lo que se ha hecho en un pueblo de 500 habitantes", un sentimiento que evidencia la magnitud y la repercusión del proyecto.

Ainhoa Valladolid Inauguración del Corral de Comedias

El futuro de la compañía pasa por seguir consolidando este impacto, con la esperanza de que la repercusión del Corral de Comedias se mantenga y crezca "a nivel rural", ha concluido Casaus. La candidatura a estos premios del Gobierno de Aragón no hace sino confirmar que el camino emprendido hace 38 años, basado en la apuesta por la cultura de calidad en y para el medio rural, es un modelo de éxito con capacidad para transformar la realidad social y demográfica de un territorio.