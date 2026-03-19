La inteligencia artificial revoluciona la salud bucodental en la Región de Murcia para predecir la caries infantil

Un equipo de investigadores de la Región de Murcia ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para aplicar la inteligencia artificial (IA) en la predicción del riesgo de caries en la población infantil y juvenil. La iniciativa, financiada por la Fundación Séneca, está liderada por la Universidad de Murcia (UMU) en estrecha colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Un problema de salud pública

La caries es una de las enfermedades más prevalentes en la infancia. Según datos recientes de la última encuesta epidemiológica nacional, "uno de cada tres niños tiene caries activas no tratadas", una cifra que en la Región de Murcia es todavía mayor. Esta situación representa un desafío significativo para la salud pública.

Uno de cada tres niños tiene caries activas no tratadas" Yolanda Martínez Beneyto Investigadora

La investigadora Yolanda Martínez Beneyto, una de las responsables del proyecto, destaca que la importancia de la salud oral va más allá de la boca. Ha explicado que "la enfermedad periodontal y la caries está relacionada con 57 enfermedades a nivel general, cuando nos hacemos mayores", incluyendo patologías como el alzhéimer, la diabetes o problemas cardiovasculares.

La enfermedad periodontal y la caries está relacionada con 57 enfermedades a nivel general" Yolanda Martínez Beneyto Investigadora

La prevención como clave

Frente a la creencia popular sobre el peso de la genética, los expertos insisten en que "si no hay bacterias, si no hay azúcar, no hay caries". La clave está en los hábitos: reducir el consumo de azúcares añadidos y mantener una correcta higiene dental son los pilares de la prevención.

En este sentido, las recomendaciones han cambiado. Yolanda subraya la importancia de empezar el cepillado "desde que sale el primer diente en boca" y utilizar siempre una pasta con flúor, cuya eficacia para reducir la caries cuenta con "una evidencia científica tremenda". Estos hábitos contribuyen a un microbioma oral saludable.

Un modelo predictivo pionero

Para desarrollar el modelo de IA, el equipo está realizando una encuesta epidemiológica a 2.000 niños de entre 3 y 6 años en toda la Región de Murcia, que pronto se ampliará a jóvenes de 12 y 15. El sistema analizará estos datos junto a "factores de riesgo" y determinantes sociales, como la dieta, los hábitos de higiene o el tipo de lactancia.

Este proyecto multidisciplinar, que finalizará a finales de 2027, cuenta con la participación del catedrático Esteban Egea López de la UPCT y colaboradores de las universidades de Valencia, Granada y Rey Juan Carlos de Madrid. El objetivo final es ofrecer a Salud Pública herramientas eficaces para reducir la incidencia de la caries y, con ello, mejorar la salud general de la población a largo plazo.