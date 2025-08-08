Fabio Jiménez recibirá el 15 de agosto en Alfaro la alternativa de manos de Diego Urdiales y con Talavante, de testigo

El novillero riojano Fabio Jiménez recibirá el 15 de agosto en Alfaro la alternativa de manos de Diego Urdiales y con Alejandro Talavante, de testigo, según han dado a conocer en la presentación de la feria taurina alfareña, cuya plaza cumple 100 años.

Una fecha en la que el coso de Alfaro será gestionado por el empresario aragonés Ignacio Ríos, que junto a la corrida de la alternativa de Jiménez, ha dado a conocer que un día después se lidiará una novillada sin picadores.

El 15 de agosto, Diego Urdiales, Talavante y Jiménez se enfrentarán a reses de Alcurrucén, mientras que el 16 habrá un mano a mano con Samuel Castrejón y Manuel Domínguez, con un encierro de Galbarín.

Europa Press Cartel taurino Alfaro

"Es un honor poder figurar como empresario en una fecha tan señalada, como es la del centenario de la plaza de toros, agradezco a las figuras el poder contar con ellas para tal evento, y un año más volvemos apostando por el toreo de base como son las novilladas sin picadores", ha señalado Ríos.