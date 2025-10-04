Condecoraciones y homenaje en Ferrol por el Día de los Santos Ángeles Custodios

La entrega de medallas del patrón de la Policía Nacional tuvo lugar en el Jofre

Ferrol fue escenario de un acto solemne en homenaje al patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios, que incluyó la entrega de medallas al mérito policial.

La ceremonia tuvo lugar en el teatro Jofre y contó con la asistencia de autoridades locales, provinciales y miembros del cuerpo policial, así como con una misa previa celebrada en la concatedral de San Xiao.

Durante el acto, se reconoció la dedicación y el esfuerzo de los agentes que trabajan día a día para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en las demarcaciones de Ferrol y Narón.

Concello de Ferrol La concatedral de San Julián acogió una misa homenaje

RETOS

El evento sirvió también para poner de relieve la coordinación entre la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad locales, así como la importancia de reforzar sus medios materiales y humanos. Entre los retos destacados está la puesta en marcha de una nueva comisaría, proyecto que avanza después de años de planificación.

Además, se recordó que Ferrol mantiene una tasa de seguridad elevada, aunque las autoridades señalaron la necesidad de no darla por hecha, sino seguir trabajando para mejorarla. En ese sentido, se destacó la reciente incorporación de nuevos vehículos al parque móvil de la Policía Local y el compromiso de aumentar el número de plazas para el próximo año.

La jornada concluyó con un mensaje de felicitación y agradecimiento a todo el cuerpo policial por su labor diaria, reafirmando la colaboración entre instituciones en la defensa de la seguridad de la ciudad.