Comienza en Narón la 32.ª edición del ciclo cultural Tempo de Música

El ciclo se llevará a cabo en el local social de A Picota, en O Couto

Este domingo arranca en el local social da Picota la trigésimo segunda edición del ciclo Tempo de Música, una iniciativa cultural consolidada en la ciudad. La actividad, organizada por la Asociación de Vecinos del Couto con el apoyo del Concello de Narón, cuenta además con la colaboración de la Diputación Provincial y de la Federación de Corais de Galicia (Fecoga).

La programación se desarrollará todos los fines de semana hasta el 26 de octubre, ofreciendo un variado repertorio de música coral, bandas y rondallas con entrada libre para el público.

El ciclo se inaugura este domingo 5 de octubre, a las 18:00 horas, con las actuaciones de las corales Souto de Leixa, de Meirás (Sada), y Ecos de Chamorro, de Serantes (Ferrol).

PRÓXIMAS ACTUACIONES

Entre las próximas citas destacan la actuación de la Xove Banda de Narón, de la Asociación Cultural Musical Sementeira, el sábado 11 de octubre; la del sábado 19 con la Coral Areosa, de Piñeiros (Narón), y el grupo de acordeóns Os do Xesteira, también de Narón.

El ciclo concluirá el domingo 26 con las actuaciones de las corales Areas Negras, de Cangas (Pontevedra), y Amistad, de la Asociación de Vecinos del Couto.

El Concello destaca que Tempo de Música es una cita cultural de larga trayectoria en la ciudad, que contribuye a poner en valor la música coral y a fomentar la participación cultural de la ciudadanía.