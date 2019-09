La Escuela de Patrimonio de Nájera abre la muestra ‘Trashumancia, imágenes y objetos" con fotos de R. Freeman

La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, dependiente del Instituto del Patrimonio Cultural de España, organiza la muestra titulada ‘Trashumancia, imágenes y objetos. Fondo Fotográfico Robert Freeman’, con la colaboración de la Fundación Ávila, la Asociación de Raza Avileña Negra Ibérica, y el Patronato de Santa María la Real de Nájera. Podrá visitarse desde hasta el próximo 20 de diciembre

Con esta exposición, comisariada por Julio Grande, la Escuela de Patrimonio de Nájera pretende difundir la importancia que tiene la práctica de la trashumancia, declarada en 2017 como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, por tratarse de un patrimonio vivo que ha contribuido a conformar la identidad cultural de muchos territorios de España y ha originado un rico patrimonio cultural y etnográfico.

Asimismo, los elementos que conforman la cultura trashumante, trasmitidos por esta actividad a su paso por los diferentes territorios peninsulares, han sido tradicionalmente un mecanismo de intercambios culturales.

Fotógrafo de The Beatles

La exposición muestra las excelentes fotografías realizadas por el fotógrafo inglés, Robert Freeman. Formado en la Universidad de Cambridge en 1959 y convertido en fotógrafo profesional, trabajó para el Sunday Times. Su primer éxito profesional fueron las imágenes tomadas en el Kremlin del mandatario soviético, Nikita Khrushchev.

En 1961, realizó un reportaje del saxofonista de jazz, John Coltrane, que, dos años más tarde, llamó la atención de Brian Epstein –mánager de The Beatles– quien contrató a Freeman para tomar las fotografías del álbum With the Beatles (1963). A partir de este trabajo comenzó una extensa colaboración que incluiría las portadas de los tres siguientes álbumes de la banda: Beatles for Sale, Help!, y Rubber Soul.

A la lista de artistas retratados por Freeman, se irían sumando otros muchos como Led Zeppelin, Bob Marley, Andrés Calamaro, Penélope Cruz, Pedro Almodóvar o Jorge Sanz.

En la amplísima actividad del fotógrafo se integra la belleza de las imágenes trashumantes que conforma el reportaje expuesto en la Escuela de Patrimonio de Nájera. En 1992, Robert Freeman fue invitado por Alonso Álvarez de Toledo –entonces presidente de la Asociación de Raza Avileña Negra Ibérica– para acompañar y fotografiar a una vacada de vacas avileñas durante la trashumancia del ganado.

Las imágenes tomadas durante este viaje ilustran la cultura trashumante, los animales, los paisajes, los personajes, la luz y los colores que van cambiando a medida que cambia el territorio y conforman un reportaje gráfico de gran valor documental y artístico, que fue adquirido en 1993 por Caja Ávila y hoy es propiedad de la Fundación Ávila y se encuentra depositado en la Asociación de Raza Avileña Negra Ibérica, promotora de la iniciativa.

Jornadas sobre Trashumancia y cultura pastoril en España: valores patrimoniales y perspectivas de futuro

En el marco de esta exposición, la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera celebrará entre los días 12 y 14 de noviembre las ‘Jornadas sobre Trashumancia y cultura pastoril en España: valores patrimoniales y perspectivas de futuro’ que darán voz a los portadores que mantienen vivas las técnicas y conocimientos asociados a la trashumancia y se plantean como un medio para dar a conocer las actividades y valores patrimoniales asociados a ésta, al tiempo que será una vía para visibilizar las diversas experiencias de salvaguarda desarrolladas en España en los últimos años desde diversos colectivos.