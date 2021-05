El PP pide al Gobierno riojano que lidere el rechazo a la creación de "Viñedos de Álava"

El Grupo Parlamentario Popular llevará al Pleno de este próximo jueves una nueva iniciativa en defensa de la DOC Rioja y contra la creación de Viñedos de Alava. Concretamente, es una Proposición no de Ley en la que pide al Gobierno regional que de un paso más al frente en la lucha contra todo aquello que permita la creación de una nueva denominación de origen "Viñedos de Álava".

El PP acusa al PSOE de querer "lavarse las manos" y "no defender los intereses de La Rioja por no incomodar al PNV". Hoy, en COPE Rioja, la diputada regional del Partido Popular, Noemí Manzanos, ha advertido de que "la integridad de nuestra Denominación no puede ser moneda de cambio para los pactos políticos".

Por otro lado, Noemí Manzanos ha exigido al PSOE y al Gobierno de Concha Andreu que cesen su "boicot", rectifiquen y no pongan más trabas a la tramitación, en el Parlamento regional, de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Ley de Caza. La diputada "popular" ha pedido a los socialistas que "pidan disculpas" a la comisión promotora de esta iniciativa y a los 20.000 riojanos que han firmado esta ILP para pedir su debate y aprobación en el Parlamento de La Rioja.

Además, ha mostrado la "oposición total" del PP a la tramitación simultánea del Proyecto de Ley de Caza que plantea el Gobierno de La Rioja y de la ILP impulsada por la Federación Riojana de Caza (FRC).

La parlamentaria popular ha defendido que la Federación Riojana de Caza "está cumpliendo las normas" en el proceso de recabar apoyos para esta iniciativa, que ha calificado como "brillante y exitosa", a tenor de las 20.000 rúbricas conseguidas. A su juicio, la Ley 3/1985 confirma que la ILP está cumpliendo con la ley, ya que todos y cada uno de los folios tienen sello del Parlamento, membrete de la FRC y la fecha en que fueron recogidas.