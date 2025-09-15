El deporte en La Rioja: Gran fin de semana para la pelota riojana

El deporte en La Rioja: Resultados del fin de semana

Chema Jodra presenta los resultados deportivos del fin de semana / Imagen Aspe, pelota a mano profesional

Logroño - Publicado el 15 sep 2025, 10:14 - Actualizado 15 sep 2025, 10:18

Escucha aquí la actualidad deportiva: Los resultados deportivos del fin de semana para los equipos riojanos.

Zabala se estrena en la élite profesional. El riojano, acompañado por Mariezkurrena, vence en la final del Masters a Altuna-Imaz.