El deporte en La Rioja: Gran fin de semana para la pelota riojana

Escucha aquí la actualidad deportiva: Los resultados deportivos del fin de semana para los equipos riojanos 

Fin de semana deportivo en La Rioja
Chema Jodra presenta los resultados deportivos del fin de semana / Imagen Aspe, pelota a mano profesional

El deporte en La Rioja: Resultados del fin de semana

Rocío Ruiz

Escucha aquí la actualidad deportiva: Los resultados deportivos del fin de semana para los equipos riojanos. 

Zabala se estrena en la élite profesional. El riojano, acompañado por Mariezkurrena, vence en la final del Masters a Altuna-Imaz. 

