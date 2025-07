Deja su trabajo como profesora de infantil y, más de 40 años después, su historia no pasa desapercibida en La Rioja

Una riojana, a sus 82 años y después de 4 décadas trabajando, no tiene intención de jubilarse por esta llamativa razón: “Juventud”

María Antonia, a sus 82 años, continúa trabajando después de más de cuatro décadas en el que ha sido el lugar más especial de su vida. Ahora, tras un cambio que le afecta directamente a ella, pese a que quizás las fuerzas no son las mismas, no se plantea dejarlo por un motivo que le motiva incertidumbre.

el órgano más grande de la rioja

El mayor órgano de toda La Rioja, una pieza de origen británico del siglo XIX, ya resuena en la iglesia de Santiago El Real, en Logroño. En su inauguración se llevó a cabo un concierto a cargo de la organista eslovaca Mónica Melcova, que interpretó tanto improvisaciones propias como obras de compositores como Vivaldi, Scarlatti y Maurice Ravel, entre otros.

El instrumento ha sido instalado en el crucero del templo, en el lado del Evangelio, tras una profunda intervención que ha incluido la restauración y refuerzo de su fachada, la limpieza general, la sustitución del motor y la puesta a punto de toda la maquinaria.

La restauración ha contado con un presupuesto total de unos 177.800 euros, financiados por varias entidades: 100.000 euros han sido aportados por el Gobierno de La Rioja; 49.200 por la propia parroquia de Santiago y 28.600 por la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

¿por qué llega a la rioja?

Este órgano, que originalmente pertenecía a una iglesia metodista de Newcastle, en Inglaterra, es un ejemplo destacado de la época dorada de la construcción de órganos en Reino Unido. El órgano fue adquirido en 2012 por la Diócesis riojana tras el cierre al culto de la iglesia inglesa donde se encontraba originalmente.

Cuenta con dos teclados manuales de 58 notas cada uno y un pedalero con 30 notas. La transmisión es mecánica para teclas y registros, salvo en los tubos del pedal, que funcionan mediante un sistema neumático. Las tuberías están completas y en buen estado.

un concierto especial para maria antonia

En el concierto inaugural, el párroco y los cientos de personas que acudieron a la iglesia ya se quedaron boquiabiertos con la inmensidad con la que sonaba el órgano más grande de toda La Rioja.

En ese concierto, además de la organista eslovaca, Mónica Melcova, a su costado estaba María Antonia, la organista de la iglesia de Santiago El Real por más de cuatro décadas y que, a día de hoy, a sus 82 años, continúa siendo la encargada de que el órgano siga sonando en el templo.

Maria Antonia, organista de Santiago El Real

Ella estudió la carrera de piano, no la de órgano. Sin embargo, tras unos años dedicada a la educación infantil, le llegó la oportunidad en Santiago El Real, donde participaba en el coro de la iglesia: "Antes de jubilarme como profesora de la guardería, empecé a cantar en el coro de Santiago El Real, y entonces estaba otro organista. Cuándo se fue él, pues me quedé yo como sustituta. Desde entonces han pasado más de 40 años".

no hay relevo generacional

En La Rioja, hay menos de 10 organistas, y es que es una profesión que como nos contaba el párroco de Santiago El Real, está desapareciendo. El relevo generacional es algo de lo que más preocupa a María Antonia.

Ella cree que no hay movimiento por parte de los más jóvenes y que hace falta animarlos: "No veo, no veo que haya movimiento por parte de la juventud. Se tienen que animar a ir a la celebración de la misa".