Las conclusiones del primer boletín de maduración del Consejo Regulador de la DOC Rioja

El viñedo de la subzona de Rioja Oriental, donde ya ha comenzado la vendimia, presenta un buen estado sanitario y vegetativo, aunque resulta recomendable realizar un seguimiento de la evolución de la planta en parcelas más expuestas a la reciente ola de calor.

Así se refleja en el primer boletín de maduración emitido este jueves por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, que recoge los análisis realizados en el viñedo de Rioja Oriental el pasado lunes 18 de agosto.

Los parámetros de maduración alcohólica presentan un adelanto respecto a otros años, como consecuencia de la intensidad climática experimentada en las últimas semanas, ha detallado el Consejo Regulador, en una nota.

El peso medio de la baya se encuentra, en líneas generales, por debajo de lo registrado en la campaña pasada y conviene prestar especial atención a la acidez y al pH, que en este momento muestran unos valores iniciales correctos.

El Consejo Regulador también destaca dos incidencias detectadas, una muestra en uva afectada por granizo y otra por la vendimia en verde.

En las próximas semanas, este organismo extenderá su análisis de maduración al conjunto de la Denominación, que integran viñedos de La Rioja, País Vasco y Navarra.

El objetivo es ofrecer un servicio que permite a los viticultores determinar la fecha idónea de vendimia en cada localidad y optimizar así la calidad del fruto y de los vinos elaborados.