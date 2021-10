Dicen de él que es el Ken Follettespañol porquese ha revelado como unautor excepcional de novela histórica, no solo gracias a su entretenidísima trilogía medieval de 'El Castillo', 'La Ciudad' y 'El Monasterio', sino también al rotundo éxito cosechado con 'El mercader de libros', que el año pasado le consagró como uno de los novelistas históricos más leídos de nuestro país.





Hoy miércoles, 20 de octubre, está en Logroño, concretamente en el espacio Santos Ochoa de Calvo Sotelo, a las siete y media de la tarde, para presentarnos su última creación literaria. Se titula 'El cirujano de almas', y a algunos lectores nos ha tenido todo el fin de semana pegados a sus páginas porque además de a Ken Follett, este escritor zaragozano, que también es ingeniero industrial y amante de los castillos, nos recuerda mucho también a aquel autor norteamericano llamado Noah Gordon, que en el año 86 sorprendió al mundo entero con esa inolvidable historia titulada 'El Médico' que daría pie a la fabulosa saga de una familia, completada posteriormente con 'Chamán' y 'La doctora Cole'.

"¿Si tuviera que elegir a uno de los dos, Follett o Gordon, con quién se quedaría?", le hemos preguntado a Luis Zueco. Su respuesta ha sido clara: se identifica más con el estilo de Gordon. En cualquier caso, todo un halago para él que le comparen con ambos escritores.

En 'El cirujano de almas' viajamos a la Barcelona de finales del siglo XVIII, que es una época de profundos cambios a todos los niveles. Allí situamos a nuestro protagonista, Bruno Urdaneta, que encarna el nacimiento de la figura del médico moderno.

¿Quién es este joven y hasta qué punto están documentados los diferentes descubrimientos de carácter médico que va glosando usted en la novela como, por ejemplo, el de la jeringuilla? ¿Por qué situar la novela en ese momento histórico concreto y querer como protagonista a un sanitario? ¿Le movió quizás a ello el tremendo esfuerzo de médicos y enfermeras durante la pandemia y su novela pretende ser un homenaje a todos ellos? El autor responde amablemente a estas y otras preguntas durante nuestra conversación, que conluye así: "En un momento concreto de la novela, Bruno, el protagonista, le dice a su tío: “Me ha explicado las partes del cuerpo y qué función tiene cada una, pero no me ha hablado nunca del alma. ¿Dónde está el alma?”, le pregunta a su tío Alonso". "¿Por qué Bruno es el cirujano de almas?" le hemos preguntado. A lo que el autor, por no hacernos spoiler, ha respondido que es precisamente ahí donde reside el quid de la cuestión....