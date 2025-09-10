La selección maldita de la Conmebol tendrá que esperar cuatro años

La selección de Venezuela se quedó al borde del sueño mundialista. La vinotinto rozó la repesca, pero una vez más la suerte le fue esquiva y aunque tenía todo a favor, la fiesta prevista acabó en drama por culpa de Colombia y de Luis Suárez.

Jugaba en casa, ante una selección ya clasificada y le valía con un empate, pero acabó perdiendo por 3-6. Para colmo, Bolivia, la otra cenicienta de la Conmebol, ganó a Brasil por 1-0 y le robó su añorada plaza de repesca. La primera presencia de Venezuela en un Mundial tendrá que esperar al menos hasta 2030.

El estadio monumental de la ciudad de Maturín se tiñó de morado para tratar de animar a los de Fernando Batista, ante una cita histórica para el país, pero finalmente, no consiguieron su objetivo. Hasta el día de hoy, Venezuela es el único país sudamericano que jamás ha disputado la fase final de un campeonato del mundo de selecciones. Bolivia lo jugó en el 94 y ahora puede hacerlo por segunda vez.

El máximo logro que ha cosechado la selección veneca fue un cuarto puesto en la Copa América 2011, cuando cayeron eliminados frente a Perú en las semifinales. Muchos de estos jugadores actuales eran la base de la selección sub-20, que se proclamó subcampeona del mundo en el 2017. En ese torneo perdieron la final frente a Inglaterra.