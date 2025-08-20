La Catedral de Calahorra presenta dos piezas artesanales en vísperas de las fiestas de San Emeterio y San Celedonio

El deán del Excelentísimo Cabildo Catedral de Calahorra, Jesús Ignacio Merino, ha presentado dos piezas artesanales que podrán adquirirse en la tienda del museo catedralicio.

El taller 'Sigillum' de la artista calagurritana Carmen Herce, en colaboración con el Cabildo catedralicio, recogiendo la tradición romana de dicha ciudad con la alfarería de la -terra sigilata- y el emblema de la Ciudad de los Mártires, ha creado una 'lucerna' (lámpara de aceite usada por los romanos), en la que se han plasmado las cabezas de S. Emeterio y S. Celedonio junto con sus nombres.

También se ha realizado 'ampullae mediavales', un pequeño recipiente en forma de ampolla, que acompañaba a los peregrinos del camino de Santiago, y donde solían portar los óleos o agua bendita.

En vísperas de las fiestas de agosto en esta localidad, se presentan esta pieza, mediante las que se sigue cultivando el conocimiento y cariño por la historia, tradición y devociones de la Diócesis de Calahorra.