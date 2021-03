El avance del COVID-19 en La Rioja por municipios: Cambios en Logroño, Arnedo, Alfaro y Villamediana

Logroño y Arnedo son, las dos localidades riojanas con más casos activos por coronavirus en este momento, con 52 en ambos municipios, aunque han restado casos respecto a hace 24 horas. En concreto, Arnedo tiene 8 menos (desde los 60 de ayer) y Logroño, 3 menos (desde los 55 de este lunes).

El Ejecutivo riojano ha actualizado este martes los datos de los municipios con más de mil habitantes. Los casos activos son las personas diagnosticadas de COVID-19 con menos de diez días desde el inicio de los síntomas.

Año 1 de pandemia en España: Haro detectaba el primer brote de coronavirus y el GAR hacía cumplir cuarentenas Haro y Casalarreina fueron los primeros municipios de España en los que se detectaron brotes de covid-19 y el GAR de la Guardia Civil hacía cumplir cuarentenas 08 mar 2021 - 12:08

Siguiendo esta información, y a gran distancia, Calahorra se queda como tercera localidad riojana con más casos activos con 20, igual que ayer, mientras que Alfaro es el municipio que más sube en número de casos respecto a hace 24 horas, con cuatro más, hasta quedar con 13.

Pradejón se mantiene con 11 casos, mientras que otras tres localidades suman un caso respecto a la jornada de ayer: son Lardero, que queda con 6; y Haro y Santo Domingo, con cinco casos en cada municipio.

Villamediana es la segunda localidad que suma más casos, tres más sobre ayer, hasta quedar con cuatro. Y cierran la lista, sin cambios en ninguno respecto a la jornada de ayer, Agoncillo y Albelda con dos casos cada uno; y Navarrete, Alberite y Cervera, con un caso en cada localidad.

La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, ha recordado, cuando se cumple un año de la irrupción del COVID-19, que "fueron momentos muy duros en los que no conocíamos a nuestro enemigo, no contábamos con armas para combatirlo y, aún hoy, estas armas están empezando a desplegarse". A continuación, ha apuntado que "todos tenemos la esperanza que su eficacia nos garantizará un mejor retorno a aquellas rutinas que teníamos, no hace mucho tiempo".

Ha sido en el homenaje a los fallecidos y a todos los que luchan contra la COVID-19, cuando se cumple un año del inicio de la pandemia, que se ha desarrollado en el monolito de recuerdo a los fallecidos por el coronavirus, situado en los Jardines de la Vega, en el que ha intervenido la primera edil jarrera.