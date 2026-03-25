Joven Futura envejece: los vecinos denuncian 16 años de abandono y promesas rotas en Murcia

La urbanización Joven Futura, en la pedanía murciana de Espinardo, cumple 16 años con un creciente deterioro en sus calles. La asociación vecinal, presidida por Chencho Mateos, ha alzado la voz para denunciar la falta de mantenimiento y exigir soluciones urgentes al Ayuntamiento de Murcia ante una situación que se debatirá mañana en el Pleno municipal.

Los problemas incluyen aceras levantadas y desniveles que dificultan la movilidad de peatones y vehículos. Mateos señala que, a diferencia del centro de Murcia, las pedanías carecen de un servicio de mantenimiento continuo, por lo que dependen de inversiones de concejalías como Fomento que no se han materializado en estos años.

Una promesa incumplida de medio millón

La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, anunció una inversión de medio millón de euros para acometer las reparaciones, con un plazo de ejecución de tres meses que debía iniciarse en el primer trimestre de este año. Sin embargo, los vecinos denuncian que "ese tiempo ha transcurrido y ni siquiera ha culminado el proceso administrativo" para liberar los fondos, procedentes de los avales de la empresa constructora.

Aunque se agradece la buena predisposición al diálogo de los ediles, la asociación lamenta la falta de un impulso definitivo. "No se pueden anunciar que unas obras van a empezar y que un dinero está cuando no está", ha sentenciado el presidente vecinal para resumir la frustración de los residentes.

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Inversión cero de la junta municipal

La falta de fondos también se extiende a la Junta Municipal de Espinardo. La asociación solicitó por escrito el dato de la inversión en la urbanización durante el último año y, ante la falta de respuesta oficial, su presidente asegura que la cifra ha sido de "0 euros". Esta situación afecta a una población de entre 5.000 y 7.000 vecinos.

A la espera del Pleno

Mañana se debatirá una moción sobre este asunto en el Pleno del ayuntamiento. Aunque desde la asociación no esperan una aprobación directa y sí una "alternativa" del equipo de gobierno, insisten en la necesidad de actuar. "Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión que hay que reparar unas obras que son urgentes y necesarias", ha declarado Mateos.