Este es el hombre que da nombre a una calle de Pamplona y fundó el hospital que duró cuatro siglos: "Varón de gran consejo, sacerdote manso y justo, benigno y piadoso"

El origen de las calles de Pamplona esconde figuras tan relevantes para la historia de la ciudad como la de Remiro de Goñi, un clérigo y consejero real que da nombre a una vía en el barrio de Echavacóiz. El autor de "Secretos de Pamplona", Juan Echenique, ha desgranado en COPE Navarra la biografía de este personaje nacido en Peralta en 1481 y fallecido en 1554, cuya visión transformó la sanidad pamplonesa del siglo XVI.

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Un clérigo en la convulsa Navarra del siglo XVI

Remiro de Goñi, sexto de nueve hermanos, tuvo acceso a una esmerada formación en una época donde no era habitual. Obtuvo el título de bachiller en derecho civil y canónico por la Universidad de Caors (Francia) en 1502 y, años más tarde, se doctoró en ambos derechos en la Universidad de Toulouse. Según explica Echenique, fue nombrado beneficiado de Salinas de Oro y Peralta, localidades donde su padre poseía palacios.

Su carrera ascendió en 1509 cuando la reina Catalina de Foix lo designó miembro de su consejo real. En el convulso contexto de la época, con Navarra dividida entre agramonteses (partidarios de la dinastía Foix) y beamonteses (apoyaban a Fernando el Católico), Remiro "se posicionó rotundamente del lado agramontés", subraya el historiador.

Tras la conquista de Navarra por las tropas castellanas en 1512, permaneció en el consejo real. Sin embargo, su lealtad a los monarcas depuestos le pasó factura: en 1520, el cabildo lo eligió obispo de Pamplona, pero el virrey de Navarra, el duque de Nájera, lo vetó por su filiación agramontesa. La derrota francesa en la batalla de Noáin lo obligó finalmente a huir a Francia.

Años después, en 1524, se acogió al llamado "perdón de Fuenterrabía", decretado por Carlos I de España, que le permitió regresar y recuperar su canonjía y la tesorería de la catedral. En 1528 fue elegido para el importante cargo de arcediano de la tabla, conocido popularmente como el "ojo del obispo", pues gestionaba las rentas catedralicias.

Varón de gran consejo, sacerdote manso y justo, benigno y piadoso"

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El legado: un hospital para 400 años

La obra más importante de Remiro de Goñi fue la fundación del Hospital General de Nuestra Señora de la Misericordia en 1525. Echenique relata que, hasta entonces, la ciudad contaba con "pequeños hospitales muy pobremente dotados". Goñi tuvo la visión de unificarlos en un gran centro "como Dios manda", una iniciativa que cambió la asistencia sanitaria de la capital navarra.

El hospital se ubicó en el solar que hoy ocupa el Museo de Navarra, en la calle Santo Domingo, y su relevancia fue tal que funcionó durante cuatro siglos, hasta que en 1925 tomó su relevo el Hospital de Navarra. El propio Remiro de Goñi fue enterrado en la capilla del hospital que él mismo había fundado.

Un "sabio y eminente" canonista

Además de su labor gestora, dejó un importante legado escrito. Confeccionó un estatuto para la catedral que, según las crónicas, duró más de un siglo, y escribió tratados sobre el derecho de asilo en las iglesias. Como curiosidad, firmaba sus obras como Remigio de Goñi. Sus contemporáneos, concluye Echenique, lo reconocieron como un "sabio y eminente canonista", un hombre que "bien merece una calle".