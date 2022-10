Dos policías locales resultan heridos en las carreras "ilegales" del polígono 'Las Cañas' en Logroño

En un comunicado, el Sindicato de Policías Municipales de España han criticado la "dejadez" del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y de la concejala de Policía, Eva Tobías, que "siguen jugando con la seguridad de los logroñeses". Éstos, en las últimas horas, han publicado en diversos medios, "su desconocimiento referente a determinadas concentraciones ilegales de vehículos en la ciudad con posibles carreras de los mismos, haciendo este desconocimiento ampliable a Policía Local".

Desde este sindicato han reclamado al equipo de gobierno socialista, que "no falte a la verdad". Desde Policía "se tiene conocimiento de este tipo de concentraciones ilegales y masivas, desde hace meses". "En estas se superan la centena de vehículos y asisten centenares de jóvenes como público, hecho que se sigue repitiendo semanalmente las noches de los viernes, no pudiendo impedirlo hasta la fecha, debido a los graves problemas de personal a los que está sometida la subinspección nocturna de policía, que no cuenta con los agentes suficientes para realizar un operativo con seguridad".

DOS POLICÍAS HERIDOS

Nos consta que en el pasado incendio de los almacenes de la empresa Zabaleta, diversos empresarios se quejaron al alcalde de "este tipo de concentraciones y carreras ilegales". Posteriormente, hace un mes, dos policías locales del turno de noche fueron heridos graves como consecuencia de un accidente de tráfico durante el desarrollo de estas carreras ilegales, así como otras intervenciones en las cuales las patrullas intervinientes, "al verse desbordados por la cantidad de público hostil asistente y sin refuerzos, tienen que abandonar el lugar por estar en peligro su integridad física".

Estas concentraciones "ilegales y sus comportamientos ilícitos son, plenamente conocidas tanto por la Policía Local, como por el equipo de gobierno, si bien, estamos tan acostumbrados a la mentira de nuestros dirigentes políticos, que ya no nos llama la atención que falten continuamente a la verdad", añaden desde el sindicato.