Un antiguo lavadero de un pueblo de La Rioja renace para convertirse en una biblioteca rural al aire libre

El municipio riojano de Ojacastro vuelve a disfrutar de su especial biblioteca al aire libre después de que actos vandálicos sufridos durante las fiestas de Las Reliquias dieran al traste con esta iniciativa cultural.

Una apuesta cultural que no podía perderse. Por eso, el Ayuntamiento de Ojacastro ha reconstruido este punto de lectura creado hace unos años en el antiguo lavadero, que proporciona libros de forma gratuita a toda aquella persona que quiera utilizarlos.

Es una idea innovadora, basada en la solidaridad, la participación y la generosidad de todas las personas que usan este espacio, ya que se trata de libros que se donan libremente y cualquier vecino o vecina puede usarlo en el lugar o llevárselo a casa para leer y luego devolverlo para que otros lo puedan usar.

Una 'infraestructura' al aire libre que fue dañada en los actos vandálicos que sufrió el municipio.

Esta biblioteca está en el centro del pueblo y desde su puesta en marcha ha sido muy utilizada por todo el mundo, por lo que iniciar de nuevo su actividad era importante para el municipio.

Además, para ampliarla y completarla, desde el Ayuntamiento de Ojacastro se hace un llamamiento para que se donen más libros y así poder compartir la lectura, ya que algunos de los libros quedaron dañados y hay que reponerlos.

El alcalde, Luis Martínez, agradece a las personas que han hecho posible volver a poner en marcha esta iniciativa y llama a la población a participar donando sus libros y demostrando que “la cultura puede con el vandalismo y siempre va a ser así, por mucho que unos pocos descerebrados crean que para divertirse deben destruir lo que los demás construyen”.