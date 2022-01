Análisis sobre la implantación del Pasaporte COVID: ¿Ha impulsado la vacunación en La Rioja?

El Gobierno de La Rioja ha decidido prolongar hasta el próximo 31 de enero las medidas implantadas para mitigar los efectos de la pandemia que entraron en vigor el pasado 28 de diciembre y que, en principio, decaían el próximo 24 de enero. Entre las principales medidas destacaba el cierre de la hostelería y discotecas desde la 01,00 y hasta las 06,00 horas.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional, Álex Dorado, a la vez que ha indicado que "esas medidas se han demostrado que son una herramienta efectiva que nos ayudó a contener la sexta ola y a disminuir la presión hospitalaria y la saturación del servicio sanitario".

También ha informado de que la instauración del pasaporte Covid ha motivado a vacunar a parte de la población y ahora estamos casi con el 95 por ciento de la población mayor de 12 años con -al menos- una dosis (lo que reduce del 8 al 5 por ciento el número de no vacunados) en nuestra región.

Por su parte, y en cuanto a la evolución epidemiológica, el director general de Salud Pública, Pello Latasa, ha destacado que la incidencia acumulada de hoy en La Rioja "sigue en cifras muy elevadas -por encima de la media nacional- aunque sí que se observa una disminución en la población general y en mayores de 65 años".

En cuanto a la presión asistencial, ha indicado, "seguimos en niveles inferiores de olas previas" pero insiste en que "la mejoría detectada en los datos no nos puede llevar a conclusiones precipitadas. Tenemos que esperar a que la tendencia se consolide y controlar que el pico de la sexta ola no genere un mayor impacto en la presión asistencial". Por tanto -ha insistido- "no debemos bajar la guardia".

Como ha reconocido el director general de Salud Pública, el "altísimo número de contagios" de esta última ola es consecuencia de la variante Omicrón "que nos ha llevado a tener que adaptar los protocolos con un objetivo: proteger a los más vulnerables, a los que tienen mayores riesgos de tener una enfermedad grave por la infección, y lo estamos logrando gracias al esfuerzo de los profesionales y a la ciudadanía que está respondiendo".

VACUNACIÓN, MEDIDAS Y AUTOCUIDADO

"La pandemia ahora no es la misma que en marzo de 2020, cada ola está siendo diferente y lo que hemos aprendido es la importancia del autocuidado. Cada uno de nosotros sabemos cómo podemos protegernos contra el virus y qué hacer en el caso de haberlo cogido".

Por tanto, ha indicado, "el autocuidado es nuestra primera línea de defensa y podemos autogestionar la situación con un test, notificar el resultado y llevar un adecuado aislamiento. Esta es la rutina de miles de riojanos y lo han hecho teniendo en cuenta que, ante cualquier síntoma preocupante de gravedad, hay que llamar al 112".

Sobre la eficacia de las vacunas, ha reflexionado Latasa, "nos llegan muchas preguntas cuestionándola ya que no entienden cómo con una cobertura tan alta no pare el ritmo de contagios pero la respuesta sigue siendo 'sí'. Sí son eficaces, y ahora más que nunca, porque sin vacuna nuestra presión asistencial sería insostenible y la cifra de fallecidos devastadora".

Por tanto, ha insistido, "vacunas, medidas y autocuidado, con ello conviviremos mientras se mantenga esta situación".

Además, y con respecto al autodiagnóstico, Latasa ha querido recordar que, en las últimas semanas, "tenemos un volumen de casos más de 26 veces superior que una semana cualquiera de noviembre".

VACUNACIÓN PEDIÁTRICA

Con respecto a la "exitosa" vacunación pediátrica, el portavoz del Gobierno regional ha vuelto a tomar la palabra para explicar que a día de hoy "contamos con más de un 53 por ciento de niños de entre 5 y 11 años con una dosis; 12.604 vacunas en apenas unas semanas desde que se inició la campaña el pasado 15 de diciembre".

"Este viernes -ha continuado- concluiremos el grueso de la administración de las primeras dosis y nos quedarían pendientes aquellos niños que no han podido hacerlo y, de esta forma, intentaremos superar el objetivo marcado por el Ministerio".

Finalmente, y sobre si estamos ya en el pico de la sexta ola, ha defendido "es pronto para decirlo con confianza porque hay retrasos pero sí que sabemos que la velocidad de crecimiento se está ralentizando y estamos viendo un descenso pero todavía es pronto para saber el por qué".

PRINCIPALES MEDIDAS EN VIGOR

Con todo ello, las principales medidas que prosiguen vigentes -en principio- hasta el próximo día 31 son las siguientes:

Cierre anticipado. Se cierra la actividad de venta de bebidas alcohólicas, discotecas, salas de fiesta, salas de conciertos, bares, bares con licencia especial, cafeterías y restaurantes, bingos, salones de juego y apuestas y recreativos, así como establecimientos en espacios multifuncionales, de sociedades gastronómicas y peñas, bajeras y similares, desde la 01,00 hasta las 06,00 horas.

Hostelería y restauración. En los interiores de establecimientos con licencia de bar especial, café espectáculo, bares, cafeterías y restaurantes:

El consumo en barra, para permitirse, deberá cumplir la distancia de 1,5 metros entre clientes.

La distancia entre mesas será de 1,5 metros, medidos desde los extremos de las mismas.

Los establecimientos deberán contar con carteles visibles donde indiquen las medidas generales a cumplir por los clientes para evitar la transmisión del virus (distancia, higiene de manos y, sobre todo mascarilla).

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento salvo en el momento puntual de la consumición.

Todas las medidas establecidas en este punto para hostelería y restauración serán aplicables para sociedades gastronómicas, peñas, bajeras y similares, bingos, salones de juego y apuestas y recreativos, así como establecimientos en espacios multifuncionales cuando ejerzan actividad de hostelería y restauración.

Ocio nocturno. En establecimientos con licencia de discoteca, salas de fiesta, bares con licencia especial, se mantendrá en interior la distancia de seguridad entre clientes de diferentes grupos de convivencia de 1,5 m. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, incluido en el momento del baile, salvo en el momento puntual de la consumición.

Ampliación del certificado Covid (siempre y cuando así lo vuelva a ratificar el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja).