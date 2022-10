La alcaldesa de Haro renuncia y el PSOE contesta: "Siempre hemos apoyado cada decisión de Laura Rivado"

La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, no será la candidata a la Alcaldía por el Partido Socialista en las próximas eleciones de mayo. Así lo anunciaba en un controvertido mensaje escrito, a través de las redes sociales, "ha llegado el momento de dar un paso atrás", escribía.

Entre los motivos de la renuncia, la alcaldesa, detalla que "en los últimos meses se han venido sucediendo diferentes hechos y circunstancias, desde gente de mi propio partido y entorno, que me empujan a tomar hoy esta decisión. Cuando los proyectos cambian, nuevas personas deben tomar las riendas", añadiendo que "aunque no siempre haya percibido el apoyo que esperaba, no me siento ofendida, ni defraudada. Porque me voy con la conciencia tranquila y con el saber, de haber luchado (y continuar luchando) hasta el último aliento".









El texto escrito por la alcaldesa de Haro, Laura Rivado









Publicada su decisión, el Partido Socialista de La Rioja contestaba en otro mensaje escrito, a través de las redes sociales, a los motivos de la renuncia con una afirmación: "Siempre hemos apoyado cada decisión de Laura Rivado".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado