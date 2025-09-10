El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha lanzado un claro mensaje de cara a las próximas fiestas de San Mateo, instando a que "la ciudad se viva, que todos participemos de esa sana alegría que se disfruta en nuestras calles". Ha asegurado que "Logroño va a responder a estas expectativas con un nivel máximo de excelencia, con organización musical para todas las edades, ojo, y en todos los rincones de Logroño".

Un programa para todos

Las fiestas de San Mateo 2025 presentan un programa completo y variado, con actividades dirigidas a jóvenes y mayores, y a toda la familia, con el objetivo de que pueda ser disfrutado por todos los públicos.

Igualmente, se ha referido a la segunda edición del pregón de las fiestas que se introdujo el año pasado en el programa festivo y que este año correrá a cargo del cocinero Francis Paniego, en la plaza del Ayuntamiento, el 18 de septiembre a las 19:00 horas.

El reconocido chef riojano Francis Paniego (Ezcaray, 1968) ha sido elegido por el Gobierno local para pronunciar el pregón que anticipa los días festivos mateos por su contribución a la promoción de Logroño, de nuestra esencia gastronómica y por su apuesta por poner en valor y actualizar la más honda tradición de la región y la ciudad.

Los vendimiadores de las fiestas de San Mateo y la 68ª Vendimia Riojana

programación musical

La potente programación musical que dará comienzo el sábado 20 con la sesión de la DJ Carmen de la Fuente, primera mujer en actuar en el tradicional cohete anunciador en la Plaza del Ayuntamiento. Artista de referencia en la escena electrónica nacional, con más de 200.000 seguidores en redes, promete un espectáculo inmersivo con visuales e iluminación.

El concierto principal será el domingo 21 a las 22:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, con Mikel Izal como protagonista en el único concierto gratuito de su gira, lo que ha convertido la cita en un gran reclamo turístico. Como telonero actúa a las 21:15 horas Dollar Selmouni, una de las voces más prometedoras del panorama urbano nacional.

La programación se ha completado con conciertos gratuitos en distintos escenarios y dirigido a todos los públicos. Así, el sábado 20, tendrá lugar en la trasera de la Iglesia de Santiago (Plazuela Alonso Salazar) la actuación de Bambino Open Air.

La programación musical continuará el lunes 22 de septiembre con la actuación de Víctor Puri en la Plaza del Mercado a las 20:00 horas, y Los Átomos en el Paseo del Espolón a las 20:00 horas. También el día 22 a las 24:00 horas, se podrá disfrutar del Tributo a Sabina y Serrat de la mano de ‘Dos pájaros y un trío’. El miércoles 24 actúa Orquesta Jamaica Show en el Paseo del Espolón, en doble sesión, a las 21:00 y 24:00 horas.

Ya el jueves 25 se podrá disfrutar de Puro Relajo en la Plaza del Ayuntamiento a las 21:00 horas. El programa musical se ha completado con los conciertos del Parrilla que han vuelto a la Plaza del Parlamento los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre, la Morrete Party, de la mano de la asociación Gylda LGTBIQ+ el día 20, o la Casa de Andalucía, que en su programación ha incluido un grupo de referencia nacional.

Disparo del cohete Fiestas San Mateo

Actividades para toda la familia

Más de 400 pequeños participarán en la iniciativa promovida por la Peña Aster y respaldada por el Ayuntamiento, bajo el título ‘Tu primer pañuelo’, que pretende consolidarse dentro del programa festivo. Otra de las novedades es que todas las mañanas, tras las vaquillas (que se han programado para los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre), y coincidiendo con el tradicional reparto de chocolate caliente en la plaza del Ayuntamiento, un DJ va a poner música para toda la familia.

Además, las familias podrán disfrutar de una completa oferta de actividades, desde las marionetas de Maese Villarejo con Gorgorito, hasta fiestas infantiles en los barrios, hinchables, tragantúa, magia o los tradicionales Gigantes y Cabezudos.

El programa ha incluido actuaciones musicales especialmente pensadas para el colectivo de personas mayores que se programan en varios espacios, como el Paseo del Espolón, el parque Gallarza y la plaza del Ayuntamiento.

En el Paseo del Espolón actúa la Banda Municipal de Música durante varios días (23 mañana y tarde y 25 por la tarde) y Los Átomos el día 22 de septiembre. En el parque Gallarza habrá actuaciones de música en vivo los días 19 (Sara y Guillermo), 20 (Son&Do) y 23 de septiembre (Mariachis Imperial).

Plaza del Ayuntamiento de Logroño: San Mateo 2024

La fiesta en los barrios

La fiesta se vive también en los barrios, donde de la mano de las asociaciones de vecinos se han organizado degustaciones, animación musical y fiestas infantiles para disfrutar en familia.

Accesibilidad e igualdad

“Queremos que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las fiestas. Nuestro objetivo es asegurar una participación plena, segura y autónoma en momentos clave de nuestras fiestas en un espacio habilitado que garantiza la visibilidad adecuada y en condiciones de seguridad” ha subrayado la concejala de Festejos, Laura Lázaro.

Se ha habilitado una plataforma de visionado reservada para personas con discapacidad en la Plaza del Ayuntamiento. “De esta forma” ha detallado Lázaro, “todos podrán disfrutar, por ejemplo, del disparo del cohete anunciador o de los conciertos que se celebren en este espacio”.

Asimismo, durante el desfile de carrozas también se ha habilitado un espacio reservado. Con el fin de ofrecer un entorno más accesible e inclusivo para personas con trastornos del espectro autista (TEA) u otras condiciones relacionadas con la sensibilidad sensorial, el recinto ferial permanecerá sin música y sin luces el jueves 25 de septiembre.

Además, todos los actos más relevantes como la proclamación de los vendimiadores, el pregón, el cohete, la imposición de pañuelos y el pisado popular disponen de un intérprete de Lengua de Signos. Para garantizar la igualdad de género y prevenir agresiones sexistas, se cuenta con Puntos Violeta en la Plaza del Mercado, el Parque de la Cometa y la Plaza del Parlamento.

Semana Gastronómica

Otras actividades destacadas

La gastronomía ocupa un lugar central. Durante la Semana Gastronómica se han multiplicado las degustaciones populares de clásicos como patatas con chorizo, chuletillas al sarmiento, embuchados y choricillo, ofrecidos por peñas, casas regionales y otros colectivos tanto en el centro como en los barrios. A esto se suman concursos de calderetas y paellas, y la exaltación de chuletillas al sarmiento.

La tradición y el folclore también destacan con actos como el pisado popular centrado en mujer y deporte, el Festival Folclórico de las Casas Regionales, el pisado de la uva y la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, la Quema de la Cuba y actuaciones de grupos de danzas y la escuela de dulzaina. Uno de los actos más familiares, el desfile de carrozas, tendra lugar el domingo 21 de septiembre. También multitudinario será el XVII Concurso Internacional de Espectáculos Pirotécnicos, con tres noches de fuegos artificiales en el Parque de La Ribera los días 22, 23 y 25 de septiembre.

Programación del Teatro Bretón

El Teatro Bretón ha vuelto a subir su telón con una programación que ha arranca el 21 y 22 de septiembre con ‘Una madre de película’, protagonizada por Toni Acosta. Los días 23 y 24 ha será el turno de ‘Inmaduros’, con Carlos Sobera. El 25 de septiembre se podrá disfrutar de ‘Asesinato en el Orient Express’ con Juanjo Artero, y la cartelera se cerrará el 26 con ‘Pijama para seis’, protagonizada por Gabino Diego. Todas las obras están programadas a las 21:00 horas.